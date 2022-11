Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe je v druhom čítaní

Bratislava 29. novembra (TASR) - Úradná kontrola produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby by sa mala upraviť. Vyplýva to z novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v utorok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. MPRV vypracovalo návrh zákona v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.



Návrhom zákona sa má podľa agrorezortu zabezpečiť implementácia predpisov EÚ o výkone úradnej kontroly zásielok produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín na hraničných kontrolných staniciach alebo v kontrolných miestach SR vykonávanej kontrolným ústavom.



MPRV priblížilo, že v súčasnosti dovozné kontroly vykonávajú inšpekčné organizácie, na ktoré bol delegovaný výkon úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.



"Predmetom návrhu zákona je doplnenie výlučnej právomoci kontrolného ústavu na vykonávanie dovozných kontrol ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín, úprava hlásení prevádzkovateľov vykonávajúcich takéto dovozy a príslušných hlásení kontrolného ústavu voči Európskej komisii," spresnilo agroministerstvo.



Návrhom zákona sa tiež vypúšťa vstupné preverenie pre prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, zjednodušuje sa formát registra prevádzkovateľov a bližšie sa upravujú údaje potrebné na posúdenie vstupov výroby ekologicky spracovaných potravín.