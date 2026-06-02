Novela zákona o energetike má sprísniť pravidlá pre domácnosti
Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR návrh v utorok definitívne schválili.
Cieľom zmien je podľa Ministerstva hospodárstva SR najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď odberatelia energie nevyužívajú elektrinu alebo plyn na vlastnú spotrebu. Rezort hospodárstva zároveň navrhuje upraviť regulačné nástroje tak, aby štát vedel pružnejšie reagovať na vývoj cien energií a ich vplyv na rôzne skupiny odberateľov.
Po novom budú musieť odberatelia pri uzatváraní zmluvy povinne predložiť vyhlásenie, že energiu odoberajú ako domácnosť a nevyužívajú ju na podnikanie. Tento údaj sa stane aj povinnou súčasťou zmlúv o dodávke elektriny a plynu.
Zmeny sa majú dotknúť aj dodávateľov energií. Novela zavádza jasnejšie pravidlá pre prideľovanie sadzieb jednotlivým skupinám odberateľov. Ak dodávateľ pridelí sadzbu pre domácnosť v rozpore s pravidlami a bude o tom vedieť, pôjde o správny delikt v rámci porušenia cenovej regulácie.
Podľa ministerstva majú opatrenia prispieť k spravodlivejšiemu nastaveniu systému a zabezpečiť, aby zvýhodnené ceny energií využívali skutočne len domácnosti.
Spolu so zákonom o energetike sa novelizujú aj zákony o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov, o tepelnej energetike a regulácii v sieťových odvetviach.
Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy výborov. Napríklad, povinnosť poskytovať listinné vyúčtovanie za dodávku elektriny alebo plynu sa nemá vzťahovať na subjekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronickej fakturácie podľa zákona o DPH. Ide o zosúladenie zákona o energetike s pripravovaným režimom výlučne elektronickej fakturácie podľa zákona o DPH od 1. januára 2027.
NR SR odobrila aj dva doplňujúce poslanecké návrhy Andrey Szabóovej a Igora Šimka (obaja Hlas-SD). Jeden z nich má znížiť administratívne bremeno dodávateľov elektriny zjednodušením existujúcej povinnosti.
„Pozmeňujúci návrh umožňuje, aby si dodávateľ elektriny splnil informačnú povinnosť aj pomocou oznamu na svojej webovej stránke. Informačnú povinnosť týkajúcu sa typov inteligentných meracích systémov ponúkaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy môže splniť odkazom na webovú stránku prevádzkovateľa distribučnej sústavy,“ uviedla Szabóová. Spotrebiteľovi budú podľa nej zároveň poskytnuté aktuálne informácie o ponuke inteligentných meracích systémov, ktoré poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Druhý doplňujúci návrh poslancov sa týka zmien zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). Zvýšia sa ročné príspevky za stavbu jadrového zariadenia podľa druhu, za jeho uvádzanie do prevádzky, prevádzku, vyraďovanie a iné činnosti, ako aj na inštitucionálnu kontrolu jadrového zariadenia. Dofinancovanie Úradu jadrového dozoru SR má zabezpečiť stabilizáciu jeho odborných kapacít.
Zákonodarcovia prijali prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla. Splátku ročného príspevku na výkon štátneho dozoru z čiastok podľa atómového zákona od 1. júla do 31. decembra 2026 uhradí držiteľ povolenia v dvoch rovnakých splátkach do 15. júla a do 15. októbra 2026 po zohľadnení rozdielu medzi novou výškou ročného príspevku a už uhradených splátok do 30. júna podľa doterajších predpisov. Doplatok ročného príspevku k jeho uhradenej výške podľa predpisov účinných do 30. júna a pravidiel jeho úhrady sa od 1. júla do 31. decembra 2026 neuplatní. Tento článok má nadobudnúť účinnosť 10. júna a 1. júla 2026.
Novela o energetike má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026, okrem zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov, ktorý má navrhovanú účinnosť 1. septembra 2026.
