Novela zákona o financovaní škôl a škol. zariadení ide do 2. čítania

Bratislava 6. októbra (TASR) - Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023, v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov je cieľom novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Cieľom návrhu je aj doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. A to aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov, ako je štátny rozpočet.



Účinnosť by mohla novelizácia nadobudnúť dňom vyhlásenia. Rezort školstva argumentuje, že poskytuje údaje na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Tie sú zozbierané prostredníctvom štatistického výkazu škôl a odoslané ministerstvu školstva príslušnými regionálnymi úradmi školskej správy a Štatistickému úradu SR. Ten ich následne poskytne Ministerstvu financií SR na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na kalendárny rok 2023. "Aby bolo možné vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu uvedený proces dodržať, je potrebné zabezpečiť účinnosť návrhu zákona čo najskôr," píše sa v dôvodovej správe.