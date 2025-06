Novela zákona o konkurze má zefektívniť insolvenčné procesy

Bratislava 3. júna (TASR) - Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov, či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré body z rozsiahleho vládneho návrhu novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



„Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Navrhované zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.



Návrhom sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, novela má tiež zjednodušiť predkladanie reštrukturalizačného plánu.



Pokiaľ novelu schváli parlament, mala by platiť od 1. októbra tohto roka.