< sekcia Ekonomika
Novela zákona o konkurze má zefektívniť insolvenčné procesy
K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, právna úprava tiež zjednoduší predkladanie reštrukturalizačného plánu.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov, či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré zmeny z vládnej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.
„Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.
Novelou sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, právna úprava tiež zjednoduší predkladanie reštrukturalizačného plánu.
Poslanci schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Richarda Glücka (Smer-SD). Ten prináša spresnenie zákazu reťazenia reštrukturalizácie, úpravu niektorých lehôt na zníženie časovej náročnosti konania, či odstránenie nezrovnalostí pri tvorbe skupín nezabezpečených veriteľov.
Novela bude účinná od 1. októbra tohto roka.
„Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.
Novelou sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, právna úprava tiež zjednoduší predkladanie reštrukturalizačného plánu.
Poslanci schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Richarda Glücka (Smer-SD). Ten prináša spresnenie zákazu reťazenia reštrukturalizácie, úpravu niektorých lehôt na zníženie časovej náročnosti konania, či odstránenie nezrovnalostí pri tvorbe skupín nezabezpečených veriteľov.
Novela bude účinná od 1. októbra tohto roka.