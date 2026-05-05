< sekcia Ekonomika
Novela zákona o miestnych daniach od SNS prešla do druhého čítania
Novela nadväzuje na platnú úpravu dane z nehnuteľností a spresňuje zákonné podmienky, za ktorých môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť osobitnú ročnú sadzbu dane.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Vytvoriť výslovný zákonný rámec na osobitné zohľadnenie veľkoplošného maloobchodu v rámci existujúcej úpravy dane zo stavieb a dane z bytov má návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh poslancov koaličnej SNS posunula Národná rada (NR) SR v utorok do druhého čítania, po schválení má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Novela nadväzuje na platnú úpravu dane z nehnuteľností a spresňuje zákonné podmienky, za ktorých môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť osobitnú ročnú sadzbu dane. Úprava sa týka stavieb, ak sa v nich nachádza prevádzka s predajnou plochou presahujúcou 500 štvorcových metrov (m2) alebo ak súčet predajných plôch viacerých prevádzok v tej istej stavbe presahuje 1500 m2, a nebytových priestorov v bytových domoch, ak ich predajná plocha presahuje 500 m2.
Návrh zároveň dopĺňa údaje uvádzané v daňovom priznaní tak, aby správca dane mal zákonný podklad na posúdenie splnenia podmienok osobitnej sadzby. „Dôvodom predloženia návrhu zákona je, že platná právna úprava neobsahuje výslovné zákonné kritérium viazané na rozsah predajnej plochy a koncentráciu veľkoplošného maloobchodu. Obec síce môže diferencovať sadzby dane podľa miestnych podmienok, zákon však výslovne neupravuje osobitný sadzobný režim pre veľkoplošné maloobchodné priestory ani osobitný rozsah údajov potrebných na jeho uplatnenie,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.
V dôsledku toho zostávajú v jednej sadzobnej kategórii nehnuteľnosti, ktoré sú z hľadiska rozsahu maloobchodnej činnosti vecne neporovnateľné, a pri vyrubení dane absentuje jednoznačný údajový základ na posúdenie, či sú splnené podmienky na osobitnú sadzbu.
Návrh nemení predmet dane ani základnú systematiku zákona o miestnych daniach. Precizuje podmienky výkonu daňovej právomoci obce a posilňuje právnu istotu pri správe dane. Navrhovaná účinnosť novely 1. januára 2027 má umožniť prijať alebo upraviť všeobecne záväzné nariadenia obcí pred začiatkom zdaňovacieho obdobia a zabezpečiť, aby sa správcovia dane aj daňovníci mohli s novou úpravou oboznámiť a pripraviť na jej uplatňovanie v rámci ročného cyklu dane z nehnuteľností.
Novela nadväzuje na platnú úpravu dane z nehnuteľností a spresňuje zákonné podmienky, za ktorých môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť osobitnú ročnú sadzbu dane. Úprava sa týka stavieb, ak sa v nich nachádza prevádzka s predajnou plochou presahujúcou 500 štvorcových metrov (m2) alebo ak súčet predajných plôch viacerých prevádzok v tej istej stavbe presahuje 1500 m2, a nebytových priestorov v bytových domoch, ak ich predajná plocha presahuje 500 m2.
Návrh zároveň dopĺňa údaje uvádzané v daňovom priznaní tak, aby správca dane mal zákonný podklad na posúdenie splnenia podmienok osobitnej sadzby. „Dôvodom predloženia návrhu zákona je, že platná právna úprava neobsahuje výslovné zákonné kritérium viazané na rozsah predajnej plochy a koncentráciu veľkoplošného maloobchodu. Obec síce môže diferencovať sadzby dane podľa miestnych podmienok, zákon však výslovne neupravuje osobitný sadzobný režim pre veľkoplošné maloobchodné priestory ani osobitný rozsah údajov potrebných na jeho uplatnenie,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.
V dôsledku toho zostávajú v jednej sadzobnej kategórii nehnuteľnosti, ktoré sú z hľadiska rozsahu maloobchodnej činnosti vecne neporovnateľné, a pri vyrubení dane absentuje jednoznačný údajový základ na posúdenie, či sú splnené podmienky na osobitnú sadzbu.
Návrh nemení predmet dane ani základnú systematiku zákona o miestnych daniach. Precizuje podmienky výkonu daňovej právomoci obce a posilňuje právnu istotu pri správe dane. Navrhovaná účinnosť novely 1. januára 2027 má umožniť prijať alebo upraviť všeobecne záväzné nariadenia obcí pred začiatkom zdaňovacieho obdobia a zabezpečiť, aby sa správcovia dane aj daňovníci mohli s novou úpravou oboznámiť a pripraviť na jej uplatňovanie v rámci ročného cyklu dane z nehnuteľností.