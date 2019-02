Novela zákona o pôde mení spôsob ukončenia nájmu lesných pozemkov

Novela upravuje tiež náležitosti výpovede z nájomného vzťahu vzniknutého podľa zákona o pôde a konkretizuje sa spôsob úhrady takto vzniknutého nájomného.

Bratislava 27. februára (TASR) - Novelou zákona o pôde sa mení spôsob ukončenia nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb v tomto procese. Vyplýva to z predloženého návrhu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Účinnosť by novela mala nadobudnúť 1. júla 2019.



"Návrh novely podrobnejšie konkretizuje proces prinavrátenia užívacích práv k lesným pozemkom v nadväznosti na špecifiká lesníctva vyplývajúce zo zákona o lesoch," priblížil v predkladacej správe rezort pôdohospodárstva.



Novela upravuje tiež náležitosti výpovede z nájomného vzťahu vzniknutého podľa zákona o pôde a konkretizuje sa spôsob úhrady takto vzniknutého nájomného. Návrh zároveň umožňuje ukončiť nájomný vzťah aj inými spôsobmi, a to pozemkovými úpravami alebo dohodou.



Pri dohode sa ustanovenia upravujúce výpoveď, ako aj následný postup ukončenia nájomného vzťahu použijú podľa MPRV primerane, najmä z toho dôvodu, že dohoda je dvojstranná, čo umožňuje voľnosť v dojednaniach oboch strán. Avšak pri výpovedi ako jednostrannom právnom akte návrh zákona s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax jednoznačne definuje potrebné ustanovenia. Návrh tiež splnomocňuje na vydanie predpisu, podľa ktorého sa určí výška nájomného za nájomný vzťah vzniknutý podľa zákona o pôde.