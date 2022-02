Novelu o rozpočtovej zodpovednosti opäť presunuli, prerokujú ju v júni

Bratislava 15. februára (TASR) – Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa opäť presúva, a to až na schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 14. júna. Požiadal o to minister financií Igor Matovič (OĽANO) a plénum to v utorok schválilo. Právna norma, ktorou by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, sa pritom presúvala už viackrát a v parlamente je v druhom čítaní. Vláda návrh novely ústavného zákona schválila 30. septembra 2020.



Presunutie návrhu zákona z aktuálnej schôdze parlamentu avizoval minulý týždeň už predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Dohoda na ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti podľa jeho slov nie je. Priblížil, že najpravdepodobnejší scenár bude taký, že sa schvália najprv výdavkové limity, pretože ide o míľnik v pláne obnovy, a rokovania o dlhovej a daňovej brzde by pokračovali neskôr.



Prijatie výdavkových limitov sa podľa neho môže udiať dvoma spôsobmi, buď sa to dá priamo do ústavného zákona, ktorý však na schválenie vyžaduje minimálne 90 hlasov poslancov, alebo sa to vloží do zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ten je tiež na programe aktuálnej schôdze parlamentu, ale ako vykonávací zákon, ktorý má zaviesť výdavkové limity do rozpočtového procesu. Pozmeňujúcim návrhom by sa však podľa Viskupiča dal upraviť tak, aby zaviedol výdavkové limity.



Plénum zároveň presunulo na utorok o 17.00 h hlasovanie o návrhoch na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a k súvisiacej novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Rovnako plénum presunulo na popoludňajšie hlasovanie aj návrhy na zmeny v stavebnej legislatíve či novelu Trestného zákona, ktorá by mala "odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany".



Poslanci tiež zaradili do programu aktuálnej schôdze návrh na odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) a návrh na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.