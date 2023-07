Novela zákona o sociálnom poistení zvýši niektoré invalidné dôchodky

Bratislava 31. júla (TASR) - Novela zákona o sociálnom poistení upravuje s účinnosťou od 1. augusta podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok. Zvýšia sa niektoré invalidné dôchodky a nárok na invalidný dôchodok splní väčšina osôb.



Sociálna poisťovňa (SP) bude počas najbližších dvoch rokov postupne prehodnocovať percento invalidity u niektorých invalidných dôchodcov a zvyšovať sumu invalidného dôchodku. SP tak bude robiť automaticky, bez osobitnej žiadosti. Príloha k zákonu o sociálnom poistení rozšírila percento invalidity pri niektorých ochoreniach.



Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5300 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii "do 70 %"). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.



Okrem toho sa ďalších 16.100 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie "do 70 %" do kategórie "nad 70 %". Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.