Novela zákona potrebná na schválenie VHZ už je v pripomienkovom konaní

Bratislava 6. septembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o energetike, ktorá je potrebná na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie dodávok plynu a elektriny. Novela zavádza nové oblasti všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny a plynu a okrem iného umožňuje ministerstvu určiť, aby štandard bezpečnosti dodávok plynu pre domácnosti zabezpečoval dodávateľ poslednej inštancie.



"Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v SR a všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v SR," uviedol rezort v dôvodovej správe k predloženému návrhu. O novele by mal parlament rokovať už na septembrovej schôdzi.



Schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) má umožniť realizáciu opatrení proti extrémne vysokým trhovým cenám energií pre zraniteľných odberateľov. Štátny tajomník MH Karol Galek v minulosti informoval, že novela zákona má zvýšiť právnu istotu pre SR v prípade možných sporov s účastníkmi energetického trhu. VHZ môže podľa zverejneného návrhu stanoviť povinnosť vyrobiť a dodať elektrinu za stanovených podmienok pre všetky jadrové a vodné elektrárne s výkonom nad päť megawattov.