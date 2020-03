Novela zákona priniesla zmeny aj pri opatrovateľskom príspevku

Bratislava 30. marca (TASR) - Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament minulý týždeň v skrátenom režime, prinesie zmeny aj v prípade opatrovateľského príspevku a príspevku na osobnú asistenciu. Po novom sa nebude krátiť opatrovateľský príspevok v prípade, že opatrovaný alebo opatrovateľ bude hospitalizovaný viac ako 30 dní.



Novelou zákona sa upravilo najmä čerpanie ošetrovného, nemocenského a jej cieľom je aj podpora zamestnávateľov, aby nemuseli prepúšťať pre krízu spôsobenú novým koronavírusom. Parlament však schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý má pomôcť aj opatrovateľom.



Z dôvodu rozšírenia núdzového stavu súvisiaceho so šírením ochorenia COVID-19 na zariadenia sociálnych služieb, ktoré boli na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zatvorené, sa schválilo rozšírenie okruhu poistencov, ktorým vzniká nárok na pandemické ošetrovné aj o poistencov, ktorí sa osobne a celodenne starajú o príbuzných, ktorým bola v uzatvorených zariadeniach poskytovaná sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou.



Novelou zákona sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného peňažného príspevku na opatrovanie. "Ide o situácie, keď je opatrovaná osoba s ŤZP hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napríklad z dôvodu vlastného ochorenia," priblížilo pre TASR ministerstvo práce. Upozornilo však na to, že počas takejto situácie musí byť zabezpečené opatrovanie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou. V týchto situáciách sa bude poskytovať príspevok na opatrovanie v priznanej výške a nebude sa znižovať po uplynutí 30 dní, ako to bolo doteraz.



Zmeny sa dotknú aj príspevku na osobnú asistenciu. Po novom osobnú asistenciu môže počas tejto mimoriadnej situácie vykonávať aj príbuzný, ktorý to doposiaľ nemohol, a to až 10 hodín denne. Osobnú asistenciu tak budú môcť napríklad vykonávať rodič, manžel, manželka, deti, vnuci alebo aj súrodenci.