Plénum schválilo úpravy pri STK, ale aj rýchlosť na diaľnici v obci

Ilustračné foto. Foto: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Bratislava 27. októbra (TASR) – Úpravy pri staniciach technickej kontroly (STK), ale aj v prípade certifikácie opravovní zahŕňa novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v stredu schválilo plénum parlamentu. Návrh obsahuje tiež zmeny pri obmedzení rýchlosti na diaľnici v obci.Rezort dopravy navrhol zrušenie certifikácie opravovní. V súvislosti s tým sa vypustia ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy. V spojení s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa predĺži platnosť poverenia. Po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém.Ďalšie zmeny súvisia so zriaďovaním STK nad rámec existujúcej siete. Zavedú sa viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a často iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti. Upravia sa aj niektoré parametre na výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním STK nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.Z právnej úpravy sa súčasne vypustí obmedzenie, že na diaľnici v obci je rýchlostné obmedzenie na 90 km/h." argumentuje MDV v dôvodovej správe.K tejto zmene podľa rezortu dopravy dôjde aj preto, že podľa európskeho nariadenia budú všetky novoschválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Ten je definovaný ako systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu poskytuje osobitnú a primeranú spätnú väzbu.V súvislosti s novými povinnosťami pre technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality a technickú službu montáže plynových zariadení navrhol rezort dopravy aj nové sankcie.Tiež sa vypustí obmedzenie, že register prevádzkových vozidiel sa týka iba vozidiel prihlásených v evidencii vozidiel v SR. Dôvodom je, že v tomto registri sa evidujú aj údaje vozidiel, ktoré sú jednotlivo dovážané na Slovensko, pričom v čase zápisu do registra (pri predaji) tieto vozidlá ešte nie sú prihlásené v evidencii vozidiel.Plénum odobrilo aj štyri pozmeňujúce návrhy poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Okrem iného sa dopĺňa, že technická služba technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol vykonáva zber a vykazovanie údajov získaných za skutočných jazdných podmienok a zasiela ich Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre.Tiež sa vypustili niektoré nové ustanovenia upravujúce podmienky na zriadenie STK. Mala by sa súčasne zvýšiť kontrola nad transparentnosťou výberu poskytovateľa technických služieb. Medzi členov výberovej komisie sa preto doplní aj nominant NR SR, ktorým nemusí byť nevyhnutne poslanec parlamentu. Zároveň sa posunula účinnosť návrhu zákona na 31. decembra 2021.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Tomáša Lehotského (SaS), na základe ktorého sa v súvislosti s krízovou situáciu spôsobenou pandémiou upravuje platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a kontroly originality. Ak platnosť povolenia trvá v čase vyhlásenej krízovej situácie, predlžuje sa o dvanásť mesiacov.