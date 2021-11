Novela Zákonníka práce týkajúca sa ŤZP osôb prešla do druhého čítania

Bratislava 25. novembra (TASR) – Novela Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, by mala zlepšiť postavenie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb na trhu práce. Upraviť by sa mala lehota pri procese prepúšťania takéhoto zamestnanca.



Zákonník práce určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má v súčasnosti na vyjadrenie všeobecnú lehotu podľa správneho poriadku, ktorá predstavuje 30 dní.



"Zamestnávateľ stráca pre túto lehotu motiváciu vziať ŤZP osobu do pracovného pomeru a namiesto toho to obchádza prácou na dohodu alebo prácou načierno. Súčasný stav neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sme zamedzili vstupu ŤZP osoby na trh práce," skonštatoval jeden z predkladateľov návrhu zákona Dominik Drdul (OĽANO).



Cieľom predkladanej novely zákona je preto zlepšiť podmienky ŤZP na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Lehota 30 dní na udelenie súhlasu príslušným úradom práce by sa mala skrátiť na sedem dní, pričom Zákonník práce dostane postavenie "lex specialis". Ak sa úrad práce v sedemdňovej lehote nevyjadrí, pre zamestnávateľa by to znamenalo automaticky súhlas.



Drdul zdôraznil, že on ako osoba so zdravotným postihnutím je proti akémukoľvek znižovaniu práv alebo ochrany týchto osôb. "V súčasnosti platná legislatíva, napriek tomu, že sa môže zdať ako ochrana ŤZP osôb, zásadným spôsobom komplikuje hľadanie si práce," podotkol. Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. marca 2022.