Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domu

Bratislava 13. júla (TASR) – Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z domácnosti zamestnanca či úpravu poskytovania gastrolístkov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v septembri tohto roka.



Ministerstvo zdôvodnilo, že novelu pripravuje na základe uznesenia vlády v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia na Slovensku a koronakrízou. Návrhom zákona sa zohľadnia osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraví sa možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie a osobitne sa upraví možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. Okrem toho má právna norma primerane aj zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa a vytvoriť sa má nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.



Rezort práce priblížil, že navrhované zmeny majú reagovať aj na rôzne podnety z praxe. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov do 10. augusta tohto roka.