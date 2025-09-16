< sekcia Ekonomika
Novelou sa majú prevziať európske pravidlá na rozvoj trhov
Novelou sa majú prevziať aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Návrh prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o cenných papieroch. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ a upravujú sa informačné povinnosti obchodníkov s cennými papiermi voči ich klientom. Zavádza sa tiež požiadavka na zabezpečenie plnenia noriem kvality údajov zasielaných poskytovateľovi konsolidovaného systému. Spresňuje sa aj možnosť dočasne pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie na regulovanom trhu, mechanizmus kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch a derivátoch na emisné kvóty a dopĺňa sa sankčný režim.
Ďalšia preberaná európska smernica má za cieľ zatraktívniť verejné kapitálové trhy v EÚ pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu. Stanovuje podmienky na poskytovanie investičného prieskumu tretími stranami investičným spoločnostiam poskytujúcim správu portfólia, čo má zatraktívniť malé a stredné spoločnosti z hľadiska investorov.
Novelou sa majú prevziať aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Návrh prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.
Jednotlivé časti novely majú nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 5. júna, 6. júna, 25. júna a 5. decembra 2026.
Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ a upravujú sa informačné povinnosti obchodníkov s cennými papiermi voči ich klientom. Zavádza sa tiež požiadavka na zabezpečenie plnenia noriem kvality údajov zasielaných poskytovateľovi konsolidovaného systému. Spresňuje sa aj možnosť dočasne pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie na regulovanom trhu, mechanizmus kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch a derivátoch na emisné kvóty a dopĺňa sa sankčný režim.
Ďalšia preberaná európska smernica má za cieľ zatraktívniť verejné kapitálové trhy v EÚ pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu. Stanovuje podmienky na poskytovanie investičného prieskumu tretími stranami investičným spoločnostiam poskytujúcim správu portfólia, čo má zatraktívniť malé a stredné spoločnosti z hľadiska investorov.
Novelou sa majú prevziať aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Návrh prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.
Jednotlivé časti novely majú nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 5. júna, 6. júna, 25. júna a 5. decembra 2026.