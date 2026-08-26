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Novelou sa upravia pravidlá DPH pre platformové hospodárstvo
Novelou sa tak majú upraviť pravidlá určenia osoby povinnej platiť daň pri dovoze tovaru, a to presunom zodpovednosti za platbu dane na dodávateľov a platformy v postavení domnelých dodávateľov.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úprava pravidiel pre platformové hospodárstvo, ktorá má prispieť k zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a odstráneniu narúšania hospodárskej súťaže v oblasti vybraných služieb poskytovaných prostredníctvom online platforiem je jedným z cieľov návrhu novely zákona o DPH, ktorú v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku prevezme zmeny z viacerých európskych smerníc týkajúcich sa DPH.
„Osobitne v sektore krátkodobého nájmu ubytovania a cestnej prepravy osôb sa pre platformy zavádza režim tzv. domnelého dodávateľa ako osoby povinnej platiť daň, okrem prípadov, ak túto daň účtuje skutočný poskytovateľ takejto služby,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Novelou sa tak majú upraviť pravidlá určenia osoby povinnej platiť daň pri dovoze tovaru, a to presunom zodpovednosti za platbu dane na dodávateľov a platformy v postavení domnelých dodávateľov. „V prípade, že dodávateľ alebo domnelý dodávateľ (platforma) nie sú usadení v EÚ, ale v treťom štáte, s ktorým EÚ neuzavrela dohodu o vzájomnej pomoci, títo budú povinní určiť si daňového zástupcu v členskom štáte dovozu, ktorý bude osobou povinnou platiť daň pri dovoze,“ vysvetlilo ministerstvo.
S cieľom minimalizácie potreby viacerých registrácií pre daň v rôznych členských štátoch a zníženia administratívnej záťaže podnikateľov sa má rozšíriť a precizovať úprava režimov jednotného kontaktného miesta. Zaviesť sa má nový harmonizovaný osobitný režim pre premiestnenie vlastného tovaru do iného členského štátu.
V súvislosti so spustením povinnej elektronickej fakturácie od 1. januára 2027 sa navrhuje vypustiť povinnosť odberateľa oznamovať údaje z prijatej elektronickej faktúry prostredníctvom doručovacej služby. Od 1. januára do 30. júna 2027 sa tiež zavádza tzv. tolerančné obdobie, počas ktorého sa nedodržanie zákonom určenej lehoty na vyhotovenie elektronickej faktúry a nesplnenie niektorých povinností spojených s digitálnym oznamovaním údajov nebude sankcionovať.
Cieľom je podľa MF umožniť platiteľom prispôsobiť sa novým povinnostiam bez rizika sankcií. Povinnosť vedieť prijímať elektronické faktúry zaslané doručovacou službou, teda zabezpečiť si tzv. digitálneho poštára, však nebude navrhovaným tolerančným obdobím dotknutá.
Novelou sa má tiež predĺžiť lehota pre rozhodnutie daňového úradu o registrácii žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre DPH na 60 dní, ak bude mať daňový úrad pochybnosti o statuse žiadateľa ako zdaniteľnej osoby alebo o úplnosti, správnosti či pravdivosti údajov uvedených v žiadosti o registráciu a k nej priložených dokumentoch.
„Platiteľom, ktorým bolo vydané oznámenie o zániku nároku na nadmerný odpočet z dôvodu, že neumožnili výkon daňovej kontroly do troch mesiacov od jej začatia, sa poskytuje možnosť podať proti tomuto oznámeniu námietku, o ktorej bude rozhodovať daňový úrad,“ avizoval predkladateľ.
„Osobitne v sektore krátkodobého nájmu ubytovania a cestnej prepravy osôb sa pre platformy zavádza režim tzv. domnelého dodávateľa ako osoby povinnej platiť daň, okrem prípadov, ak túto daň účtuje skutočný poskytovateľ takejto služby,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Novelou sa tak majú upraviť pravidlá určenia osoby povinnej platiť daň pri dovoze tovaru, a to presunom zodpovednosti za platbu dane na dodávateľov a platformy v postavení domnelých dodávateľov. „V prípade, že dodávateľ alebo domnelý dodávateľ (platforma) nie sú usadení v EÚ, ale v treťom štáte, s ktorým EÚ neuzavrela dohodu o vzájomnej pomoci, títo budú povinní určiť si daňového zástupcu v členskom štáte dovozu, ktorý bude osobou povinnou platiť daň pri dovoze,“ vysvetlilo ministerstvo.
S cieľom minimalizácie potreby viacerých registrácií pre daň v rôznych členských štátoch a zníženia administratívnej záťaže podnikateľov sa má rozšíriť a precizovať úprava režimov jednotného kontaktného miesta. Zaviesť sa má nový harmonizovaný osobitný režim pre premiestnenie vlastného tovaru do iného členského štátu.
V súvislosti so spustením povinnej elektronickej fakturácie od 1. januára 2027 sa navrhuje vypustiť povinnosť odberateľa oznamovať údaje z prijatej elektronickej faktúry prostredníctvom doručovacej služby. Od 1. januára do 30. júna 2027 sa tiež zavádza tzv. tolerančné obdobie, počas ktorého sa nedodržanie zákonom určenej lehoty na vyhotovenie elektronickej faktúry a nesplnenie niektorých povinností spojených s digitálnym oznamovaním údajov nebude sankcionovať.
Cieľom je podľa MF umožniť platiteľom prispôsobiť sa novým povinnostiam bez rizika sankcií. Povinnosť vedieť prijímať elektronické faktúry zaslané doručovacou službou, teda zabezpečiť si tzv. digitálneho poštára, však nebude navrhovaným tolerančným obdobím dotknutá.
Novelou sa má tiež predĺžiť lehota pre rozhodnutie daňového úradu o registrácii žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre DPH na 60 dní, ak bude mať daňový úrad pochybnosti o statuse žiadateľa ako zdaniteľnej osoby alebo o úplnosti, správnosti či pravdivosti údajov uvedených v žiadosti o registráciu a k nej priložených dokumentoch.
„Platiteľom, ktorým bolo vydané oznámenie o zániku nároku na nadmerný odpočet z dôvodu, že neumožnili výkon daňovej kontroly do troch mesiacov od jej začatia, sa poskytuje možnosť podať proti tomuto oznámeniu námietku, o ktorej bude rozhodovať daňový úrad,“ avizoval predkladateľ.