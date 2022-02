Novelou zákona o potravinách sa má znížiť sankcia za opakovaný delikt

Bratislava 2. februára (TASR) - Novela zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by mala znížiť minimálnu hranicu pokuty pri opakovanom porušení povinností na 50.000 eur. Tiež má umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), ale až po ich ponuke charite. Návrh zákona v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Účinnosť sa navrhuje od 1. júna 2022.



Zároveň má dôjsť k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu. Prevádzkovateľ by však mal byť povinný uviesť v propagačnom letáku percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky.



Prevádzkovateľ by podľa vládou schválenej novely mohol predávať potraviny, ktorým uplynul DMT, len ak sú bezpečné, len vo svojich vlastných prevádzkach, len konečnému spotrebiteľovi, len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín a najviac po dobu 45 dní od uplynutia DMT.



Návrh novely zákona bol predložený do dvoch pripomienkových konaní. Do druhého pripomienkového konania bol opätovne predložený, pretože v rámci prvého pripomienkového konania bolo uplatnených 70 pripomienok, z toho 39 zásadných. Na základe rozporových konaní boli po prvom pripomienkovom konaní rozpory s povinne pripomienkujúcimi subjektami odstránené, avšak podľa výsledkov rozporových konaní sa návrh zákona podstatne zmenil. Z uvedeného dôvodu bol návrh zákona opätovne predložený na pripomienkové konanie. K návrhu zákona v rámci druhého medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 100 pripomienok, z toho 61 zásadných.