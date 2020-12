Novelu, ktorá rieši vozidlá ukončenej série, prerokujú zrýchlene

Bratislava 8. decembra (TASR) – Parlament prerokuje vládny návrh novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to schválili v utorok. Cieľom je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série pre kategórie M1 a N1 triedy 1, ktoré plnia emisné limity 6d označené písmenami DG a AM, mohol byť dvojnásobný. Novela má nadobudnúť účinnosť od 31. decembra tohto roka.



Za bežných okolností by sa tieto vozidlá stali po 31. decembri tohto roka autami ukončenej série, ktoré by bolo možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby, čiže povolenia dopredaja vozidiel, ktoré je limitované ich počtom. Limit by sa mal po novom zdvojnásobiť pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.