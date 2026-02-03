< sekcia Ekonomika
Novelu o posudzovaní zhody posunuli poslanci do druhého čítania
Právna norma má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania. Právna norma z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.
Návrhom sa podľa ÚNMS preberajú z európskej legislatívy ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov. Tiež možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Návrhom sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
