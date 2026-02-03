< sekcia Ekonomika
Novelu o sociálnych podnikoch posunuli poslanci do 2. čítania
Má nastaviť ďalšie smerovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Nastavenie ďalšieho smerovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
„Hlavným cieľom návrhu zákona je na základe doterajšej aplikačnej praxe upraviť, posilniť a nastaviť ďalšie smerovanie sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku prostredníctvom systémových zmien, týkajúcich sa pravidiel zamestnávania, financovania a fungovania registrovaných sociálnych podnikov,“ priblížil rezort v predloženom materiáli.
Novelou sa má predovšetkým skvalitniť oblasť pracovnej integrácie ako dôležitej súčasti sociálnej politiky na Slovensku. Navrhuje sa upraviť podmienky pracovnej integrácie ako komplexného procesu, ktorého cieľom je efektívne integrovanie osôb s rôznymi druhmi znevýhodnenia a vzhľadom na to upraviť aj podmienky finančnej podpory pracovnej integrácie formou vyrovnávacích príspevkov.
Takýmito úpravami sú najmä spresnenie definícií pojmov z pohľadu existencie rôznych druhov znevýhodnenia fyzických osôb, definovanie znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov predovšetkým s ohľadom na potrebu ich pracovnej integrácie v registrovanom integračnom sociálnom podniku, či zavedenie podmienky povinnej integrácie týchto pracovníkov a ich udržania sa na trhu práce vo väzbe na poskytovanie vyrovnávacieho príspevku.
Novela zároveň upravuje poskytovanie vyrovnávacieho príspevku tomu istému integračnému podniku na zamestnávanie toho istého znevýhodneného zamestnanca, zdravotne znevýhodneného zamestnanca a zraniteľného zamestnanca len raz. Ďalej sa navrhuje doplniť nové obsahové náležitosti základného dokumentu a projektu činnosti registrovaného sociálneho podniku.
