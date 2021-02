Novela zákona, ktorou sa má chrániť kritická infraštruktúra, je platná

Bratislava 16. februára (TASR) – Spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, budú povinné nahlásiť Ministerstvu hospodárstva (MH) SR, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na rezorte následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu a predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu, súhlasu s podmienkou alebo nesúhlasu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá o týchto úpravách hovorí.



Rezort hospodárstva pôvodne navrhoval, aby sa zaviedla povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas MH so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry.



Plénum Národnej rady (NR) SR však schválilo zmeny zo spoločnej správy parlamentných výborov, ktoré avizovalo koaličné OĽANO a súhlasil s nimi aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Z nich vyplýva, že nebude povinné mať vždy súhlas vlády, ale bude povinnosť informovať ministerstvo a až na podnet MH by vláda začala konať. Podiel, od ktorého bude povinnosť informovať rezort hospodárstva, že dochádza k prevodu, predaju alebo konkurzu, bude od 10 %.



"Navrhované ustanovenia zákona by priniesli precedens, keď by prevod vlastníckych práv v súkromných materských firmách spoločností energetických a priemyselných podnikov na Slovensku, ako aj ich materských spoločností v zahraničí podliehal predchádzajúcemu súhlasu slovenskej vlády," odôvodnili zmeny výbory. V spoločnej správe tiež upozornili, že niektoré tieto spoločnosti sú obchodované aj na burze, čiže by prevody akcií ako vyrovnanie burzových obchodov museli byť schvaľované vládou, čo je v medzinárodnej legislatíve veľmi nezvyklé.



"Tento zákon je poistka, keď bude prijatý, tak sa najprv nebude diať vôbec nič v súvislosti s týmto zákonom, ale všetci zúčastnení budú vedieť, že ak by náhodou malo dôjsť k nejakým aktivitám, ktoré by mohli byť proti záujmom SR, tak máme v ruke takýto nástroj a vieme konať, vieme zamedziť veciam, ktoré by mohli poškodiť krajinu," priblížil Sulík pri uvádzaní návrhu zákona v pléne parlamentu.



Ak vláda odoprie súhlas s prevodom, výkon práv a povinností z takéhoto prevodu sa podľa novely zákona zakazuje. Ak vláda udelí súhlas s podmienkou, žiadateľ alebo nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti z posudzovaného prevodu až do splnenia takejto podmienky.