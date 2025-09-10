< sekcia Ekonomika
Novelu zákona o EIA prerokujú poslanci v skrátenom konaní
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Vládny návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Právnu normu tak celú prerokujú na aktuálnej schôdzi. Jej cieľom je prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Novela má zároveň prepojiť procesy EIA aj so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, upraviť kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch. Tiež má uľahčiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu na znížení závislosti od ruských palív (REpowerEU).
„Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, reorganizácii špecializovaného orgánu štátnej správy a Ministerstva životného prostredia SR, zvýšeniu finančnej efektivity procesov vykonávaných príslušnou štátnou správou a podriadeným orgánom ministerstva,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe.
Navrhovaná úprava ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární.
Zmeny sa týkajú aj nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Stanoviská po termíne sa v budúcnosti nebudú zohľadňovať, proces posudzovania by tak podľa predkladateľa nemal trvať roky a bude predvídateľný.
