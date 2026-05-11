Novelu zákona o kolektívnom investovaní prezident opäť nepodpísal
Právnu normu vrátil v apríli Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie s výhradami k tzv. prílepkom, ktoré menia nesúvisiace zákony.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini ani druhýkrát nepodpísal novelu zákona o kolektívnom investovaní. Právnu normu vrátil v apríli Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie s výhradami k tzv. prílepkom, ktoré menia nesúvisiace zákony. Poslanci však prelomili veto prezidenta a novelu schválili v pôvodnom znení, bude tak platiť aj bez jeho podpisu.
Novela do slovenského právneho poriadku prevezme európsku smernicu z roku 2024, ktorej cieľom je zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii (EÚ).„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov,“ priblížil rezort financií.
Novela prevezme aj ďalšiu smernicu z roku 2024, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi.
Upravia sa aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe. Ide napríklad o zavedenie pravidelnej rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností, či zavedenie označenia „správca podlimitných rizikových fondov“ pre registrovaných správcov týchto fondov.
Poslanci nepriamo novelizovali aj zákon o účtovníctve. Zaviedli v ňom prechodné ustanovenie, ktoré umožní účtovným jednotkám s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026, využiť oslobodenie z tejto povinnosti pri ukladaní výročnej správy po 31. máji 2026. Dotknuté subjekty musia splniť aspoň jednu z ustanovených veľkostných podmienok pre oslobodenie.
Právna norma obsahuje aj nepriamu novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zmena umožní osobe, ktorá do 15. mája 2026 oznámi colnému úradu množstvo spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ktoré neboli predané do 30. apríla 2026 a požiada o ich zničenie, vrátiť daň z tabaku alebo inej náplne ako tabak. Ide o balenia bezdymového tabakového výrobku, ktoré boli označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre platnosť sadzby dane G. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Účinnosť ďalších ustanovení novely bude postupne od 1. júna 2026, 25. júna 2026 a 16. apríla 2027.
