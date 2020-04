Novelu zákona o pozemkových úpravách prerokuje NRSR v skrátenom konaní

Bratislava 20. apríla (TASR) - Niektoré rozhodnutia valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev nebudú počas pandémie COVID-19 potrebné. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Národná rada (NR) SR ho prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to odhlasovali v pondelok. Dátum nadobudnutia účinnosti je podľa MPRV navrhnutý tak, aby sa zákon mohol ihneď aplikovať.



V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa podľa predkladacej správy k novele ukázalo ako neodkladne potrebné riešiť situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev.



"V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, respektíve núdzový stav alebo výnimočný stav, a keď je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, respektíve nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia," zdôvodnilo MPRV SR.



Agrorezort upozornil, že väčšina spoločenstiev v období prvého štvrťroka obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok, ktorú musia zostaviť a odoslať do 6 mesiacov od skončenia sa účtovného roka.



"Zároveň treba počítať aj s plnením ďalších úloh, ktoré vyžaduje bežná prevádzka spoločenstiev a ktoré sú internými aktmi spoločenstiev zverené valnému zhromaždeniu," dodalo MPRV SR.