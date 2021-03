Novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania posunuli do 2. čítania

Bratislava 16. marca (TASR) – Možnosti pre podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb sa majú upraviť. Má sa tak zvýšiť kvalita života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby. Plénum parlamentu v utorok posunul do druhého čítania návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý predložili koaliční poslanci.



"Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb," konštatujú predkladatelia v dôvodovej správe.



V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o realizáciu zariadení sociálnych služieb sa navrhuje v novele zákona rozšíriť formu obstarania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynulo viac ako tri roky. Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.



Návrhom zákona by podľa predkladateľov nemali vzniknúť nové požiadavky na štátny rozpočet. "Rozšírenie účelu bude financované z finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania," priblížili.