NOVEMBER89: Ako sa zmenili ceny potravín za 30 rokov?

Bratislava 15. novembra (TASR) – Maloobchodné ceny výrobkov či služieb na Slovensku za posledných 30 rokov zaznamenali dynamický vývoj. V porovnaní s rokom 1989 zdraželi viaceré potraviny, naopak, dostupnejší je nákup elektroniky či spotrebičov. Vyplýva to z krátkeho porovnania cien a miezd od roku 1989 do roku 2018, ktoré pripravil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) s využitím dát Slovenského štatistického úradu a Federálneho štatistického úradu (do roku 1992). Hrubá mesačná mzda sa po prepočte zvýšila zo 104 eur v roku 1989 na 1013 eur vlani, čo predstavuje 9,7-násobný rast. Vybrané tovary a služby v maloobchode zaznamenali rast od dvojnásobku až po 28-násobok. Zloženie monitorovaného spotrebného koša sa zásadne zmenilo. "Spotrebiteľ si už roky môže vyberať z mnohých variácií a verzií konkrétnych výrobkov s rôznym zložením a vlastnosťami aj v rôzne veľkých spotrebiteľských baleniach. Významne sa rozšíril počet služieb. Nájsť porovnateľné jednotlivé položky za také dlhé časové obdobie je veľmi náročné," uviedol riaditeľ odboru cenových štatistík ŠÚ SR Štefan Adamec.



Cena chleba sa zvýšila až 15-násobne. Minulý rok platil spotrebiteľ za kilogram rascového bochníka 1,33 eura, kým v roku 1989 to bolo 2,80 korún československých (Kčs), teda 0,09 eura. Bežný rožok spotrebiteľ kúpil v roku 1989 za 40 halierov (jeden cent), v súčasnosti je jeho cena šesť centov. Múka je z pohľadu vývoja cien v priebehu uplynulých 30 rokov drahšia trojnásobne a za kilogram cestovín sa cena zvýšila približne zo 17 centov na súčasných 1,20 eura.



Spomedzi mäsových výrobkov výraznejšie stúpli ceny hovädzích produktov, napríklad za jeden kilogram hovädzieho mäsa zadného platil spotrebiteľ vlani 8,23 eura, pred tridsiatimi rokmi to bolo 46 Kčs (1,53 eura). Zaujímavosťou je, že ceny bravčového a hovädzieho boli v roku 1989 vyrovnané, v súčasnom období je hovädzina výrazne drahšia. Bravčové karé s kosťou bolo minulý rok dostupné v priemere za 4,69 eura, v roku 1989 to bolo 46 Kčs (1,53 eura), za 30 rokov cena tohto produktu vzrástla len trojnásobne. Pri kurčati pitvanom sa cena zvýšila o 130 %.



Mliečne výrobky v priebehu uplynulých 30 rokov zvýšili ceny najvýraznejšie v rámci porovnania tovarových skupín potravín. Kým v roku 1989 bola cena polotučného mlieka na úrovni dvoch Kčs (0,07 €) vlani to bolo 0,74 eura. Spomedzi vybraných položiek bol najvýraznejší skok pri cenách tvarohu, a to až 24-násobný, pričom cena štvrťkilogramového balenia sa v uvedenom období zvýšila z 1,50 Kčs (0,05 €) na 1,18 eura vlani. Maslo zdraželo takmer 8-násobne a syr Eidamská tehla 9-násobne.



Tempo rastu cien pri predmetoch dlhodobej spotreby, napríklad pri bežnej elektronike, bolo výrazne nižšie ako tempo rastu miezd. Napríklad cena chladničky s mrazničkou je po tridsiatich rokoch na úrovni necelých 400 eur a je len dvojnásobná a cena farebného televízora len 1,5-násobná oproti cene v roku 1989. Kým v čase Nežnej revolúcie bolo treba za chladničku s mrazničkou zaplatiť takmer dva priemerné zárobky, aktuálne je to tretina jedného priemerného mesačného zárobku Slováka. Farebný televízor bol vlani dostupný v priemere za 677 eur, teda tri štvrtiny priemerného zárobku, pritom v roku Nežnej revolúcie by zaň ľudia museli zaplatiť viac ako štyri priemerné zárobky. Kúpa Škody Favorit v roku 1989 vyšla ľudí na 84.000 Kčs, teda 2800 eur.



Výraznejší bol nárast cien pri službách. Ceny kompletného obedového menu v reštauráciách dosiahli za minulý rok hodnotu 3,82 eur, čo je 55-násobok ceny roku 1989. Odoslanie listu v rámci krajiny stojí v súčasnosti 50 centov, čo je na úrovni 17-násobku ceny spred tridsiatich rokov. Pánske strihanie vlasov v kaderníctve je na úrovni 19-násobku cien z roku 1989. Jedna noc v hoteli s troma hviezdičkami vzrástla 17-násobne na aktuálnych 66 eur. Cestovné vo vlaku na cestu dlhú 100 kilometrov je v súčasnosti len na úrovni päťnásobku cien z roku 1989. Výdavky na cestovanie vlakom teda ukrajujú z príjmov oveľa menej ako v roku 1989.