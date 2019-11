NOVEMBER89: Finančná správa sa pripojí k oslavám 17. novembra

Bratislava 15. novembra (TASR) – K oslavám 30. výročia Nežnej revolúcie sa pripojí aj Finančná správa (FS) SR, ktorá v nedeľu (17. 11.) mimoriadne otvorí svoje Múzeum colníctva. Návštevníci si budú môcť s odborníkmi FS pripomenúť históriu colníctva vrátane aktivít colníkov z čias bývalého režimu. Aj finančná správa si uvedomuje, že na odkaz 17. novembra 1989 nesmieme zabudnúť, uviedla v piatok hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová.



"Finančná správa pozýva do múzea všetkých záujemcov pripomenúť si spolu s odborníkmi finančnej správy históriu colníctva, ako aj nie vždy príjemné momenty práce colníkov, ktoré ovplyvňovala vtedajšia doba, a to od najstarších čias až po súčasnosť, ktorú formovala práve Nežná revolúcia," uviedla Skokanová. Múzeum colníctva v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves je v zimnej sezóne štandardne otvorené iba v utorky a štvrtky.



Finančná správa opätovne otvorila svoje múzeum po takmer štvorročnej prestávke v januári 2018. Návštevníci môžu v múzeu spoznať historický vývoj výberu mýta, cla a daní na našom území od najstarších čias až po súčasnosť. Expozícia obsahuje napríklad uniformy a pracovné nástroje colníkov či predmety zadržané príslušníkmi finančnej správy v súčasnosti. Múzeum bude v nedeľu otvorené v čase od 10.00 do 18.00 h.