Novembrová produkcia áut v Británii bola najslabšia za 37 rokov

Londýn 23. decembra (TASR) - Produkcia áut v Británii klesla v novembri piaty mesiac po sebe, pričom objem výroby bol za daný mesiac najnižší za posledných 37 rokov. Uviedlo to britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Združenie informovalo, že v novembri sa v Británii vyrobilo 75.756 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 28,7 %. Novembrová produkcia bola zároveň najslabšia za tento mesiac od roku 1984. Dôvodom sú pokračujúce problémy s dodávkami polovodičov.



Výrazne klesla najmä produkcia pre zahraničné trhy. Pokles predstavoval 30,4 %. Znížila sa aj výroba áut pre domáci trh, rozsah poklesu bol však miernejší a dosiahol 18,8 %.



Lepšie sa vyvíjal segment nových energetických vozidiel (NEV), do ktorých patria elektromobily či plug-in hybridy. Ich podiel na celkovej novembrovej produkcií áut dosiahol približne tretinu a z pohľadu produkcie od začiatku roka predstavovali vozidlá NEV na celkovej produkcii viac než štvrtinu.



Za 11 mesiacov roka sa v Británii vyrobilo 797.261 vozidiel. V porovnaní s predpandemickým rokom je to o 432.794 menej a oproti 5-ročnému predpandemickému priemeru o 667.441 menej. Ako povedal šéf SMMT Mike Hawes, sú to mimoriadne znepokojujúce čísla, ktoré poukazujú na vážnosť situácie, ktorej automobilový priemysel čelí. "Covid mohutne ovplyvňuje dodávateľské reťazce, najmä v oblasti polovodičov," povedal Hawes s tým, že tento problém bude pravdepodobne pretrvávať aj v roku 2022.