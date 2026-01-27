< sekcia Ekonomika
Noví majitelia nehnuteľností musia podať daňové priznanie do 2.2.
Správcom tejto dane sú obce a mestá, ktoré na základe podaného daňového priznania daňovníkovi vyrubia daň.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Daňovníci, ktorí v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, musia do pondelka 2. februára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Správcom tejto dane sú obce a mestá, ktoré na základe podaného daňového priznania daňovníkovi vyrubia daň. V utorok na to upozornila Finančná správa (FS) SR.
Priznanie podáva každý daňovník, ktorý v predchádzajúcom roku kúpil, zdedil alebo dostal nehnuteľnosť, skolaudoval novú stavbu, zmenil výmeru pozemku alebo účel využitia. Čiastkové priznanie podáva aj majiteľ, ktorý predal nehnuteľnosť.
Daňové priznanie sa podáva len raz, pri vzniku alebo zmene vlastníctva. V daňovom priznaní sa uvádzajú informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozloha pozemku či počet podlaží. Až na základe týchto údajov mesto, či obec vyrubí daň. Tú daňovník zaplatí, až keď mu správca dane pošle výmer, s uvedením výšky dane. Zvyčajne sa tak stane do 15. mája. Daň je následne splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň z nehnuteľností je na rozdiel od dane z príjmov miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane si určí obec všeobecne záväzným nariadením.
