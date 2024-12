Noví platitelia DPH budú mať novú oznamovaciu povinnosť

Bratislava 27. decembra (TASR) - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) účinná od 1. januára budúceho roka prináša okrem iného aj povinnosť oznámiť finančnej správe (FS) skutočnosť, že sa podnikateľ stal platiteľom DPH. Upozornil na to hovorca daniarov Daniel Súkup.



"Z dôvodu legislatívnej úpravy registračnej povinnosti v novele zákona o DPH, ako aj spôsobu prideľovania identifikačného čísla pre DPH, ukladá zákon podnikateľovi, ktorý sa stal platiteľom DPH povinnosť pred prvým vyhotovením pokladničného dokladu oznámiť finančnému riaditeľstvu, že sa stal platiteľom DPH. Urobiť tak musí prostredníctvom portálu finančnej správy v e-kasa zóne," priblížil Súkup.



Povinnosť neplatí pre podnikateľa, ktorý sa stal platiteľom tejto dane na základe žiadosti o registráciu podľa osobitného predpisu. Prípadne ak sa tak stalo k 1. januáru roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročil stanovený minimálny obrat podľa zákona o DPH.



Na portáli finančnej správy v časti e-kasa zóna je podľa hovorcu v profile podnikateľa zapracovaná funkcionalita určenia statusu platiteľa dane, a to označením checkboxu "Platiteľ DPH". Funkcionalita bude prístupná používateľom s oprávnením Administrátor a Účtovník.



"Po splnení oznamovacej povinnosti zakliknutím checkboxu "Platiteľ DPH" je podnikateľ povinný si z e-kasy zóny nanovo stiahnuť identifikačné údaje. Podnikateľ si nové identifikačné údaje importuje do online registračnej pokladnice," doplnil Súkup. V prípade podnikateľov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu bude zmena údajov vykonaná automaticky. Ďalšie informácie poskytuje Centrum podpory pre dane FS.