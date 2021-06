Novinka od Konica Minolta získala viaceré popredné svetové ocenenia

Bratislava 28. júna (OTS) - Produkčné zariadenie AccurioPress C14000 získalo ocenenie BLI 2021 PRO od renomovaného testovacieho inštitútu Keypoint Intelligence. Novinka rovnako získala Red Dot Award 2021 a cenu iF DESIGN AWARD 2021 za dizajn.Zariadenie AccurioPress C14000 nie je vylepšeným nástupcom staršej generácie produkčných zariadení Konica Minolta. „konštatuje, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia. Práca špičkových konštruktérov a dizajnérov priniesla svoje ovocie. Konica Minolta získala cenu Buyers Lab (BLI) 2021 PRO od Keypoint Intelligence, popredného a nezávislého hodnotiteľa hardvéru, softvéru a služieb pre zobrazovanie dokumentov.Novinka AccurioPress C14000 bola podľa tohto testu označená za priekopníka na trhu digitálnej tlače. Dôvodom je inovatívna jednotka kvality tlače IQ-501. Tá vďaka senzorom dokáže kontrolovať farebnosť a nedostatky tlače tým, že porovnáva aktuálny výtlačok s referenčným. Ak sa na výtlačku ocitne nejaká nečistota, alebo sa pokrčil papier, operátor je o tom okamžite informovaný. Tlač dokážete ihneď zastaviť a chybu napraviť. Vyhnete sa tak veľkým stratám spôsobeným nekvalitnou tlačou a nepredvídateľnými chybami. Druhou veľkou prednosťou novinky je univerzálna orezávacia jednotka TU-510. Tento štvorstranný orezávač tak podporuje dokončovanie bannerov, brožúr či vizitiek.Celosvetovo uznávané ocenenie odbornej poroty za dizajn Red Dot Award 2021 novinka AccurioPress C14000 získala najmä pre svoju veľkú rýchlosť tlače. Vnímala ju ako dosiahnutie ďalšieho stupňa inovácie a pokroku. Rýchlosť tlače tohto zariadenia dosahuje až až 140 strán A4 za minútu. V prípade veľkosti A3 je to 80 strán. Uvedená hodnota je pritom bez akéhokoľvek spomaľovania pri tlači. V poslednom hodnotiacom ročníku bolo rekordne veľa prihlásených zariadení z takmer 60 krajín z celého sveta. Napriek tejto veľkej konkurencii Konica Minolta so svojou novinkou sa presadila a dosiahla významný úspech.Tretím svetovým ocenením novinky je iF DESIGN AWARD 2021 od nemeckého iF International Forum Design, najstaršieho nezávislého fóra o dizajne na svete. Už 67 rokov je iF DESIGN AWARD uznávaný ako arbiter kvality za výnimočný dizajn. Konkurencia v súťaži bola obrovská. Zúčastnilo sa jej 9 509 návrhov z 52 krajín.,“ konštatuje, vedúci divízie medzinárodného marketingu spoločnosti Konica Minolta Business Solutions Europe. Zákazníci ako aj hodnotiaci odborníci oceňujú efektivitu zariadenia, rýchlosť, bezchybnosť tlače ako aj pokrokovú kontrola kvality výtlačkov. Práve tieto inovácie pomáhajú profesionálnym tlačiarom minimalizovať finančné, časové straty ako aj správne nastaviť personálnu vyťaženosť.