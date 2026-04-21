Novo Nordisk a OpenAI nadviazali spoluprácu
Cieľom je urýchliť vývoj liekov a zlepšiť ich dostupnosť pre pacientov.
Autor OTS
Bagsværd, Denmark, 21. apríla (OTS) – Spoločnosť Novo Nordisk oznámila uzavretie strategického partnerstva s OpenAI. Vďaka tomu sa dostane na čelo transformácie v oblasti zdravotníctva prostredníctvom umelej inteligencie, čo Novo Nordisku pomôže prinášať pacientom nové a lepšie možnosti liečby rýchlejšie.
V rámci partnerstva sa budú využívať pokročilé možnosti umelej inteligencie na analýzu komplexných dátových súborov, identifikáciu nádejných nových liekov a skrátenie času potrebného na prechod od výskumu k pacientovi. Partnerstvo je koncipované tak, aby zabezpečilo prísnu ochranu údajov, riadenie a ľudský dohľad s cieľom zaručiť etické a zákonné využívanie.
„Toto partnerstvo je dôležitým krokom k tomu, aby sa spoločnosť Novo Nordisk stala lídrom v novej ére zdravotníctva. Existujú milióny ľudí žijúcich s obezitou a diabetom, ktorí potrebujú možnosti liečby, a vieme, že stále čakajú na objavenie liečebných metód, ktoré by mohli zmeniť ich životy,“ povedal Mike Doustdar, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Novo Nordisk. „Integrácia umelej inteligencie do našej každodennej práce nám dáva možnosť analyzovať dátové súbory v rozsahu, ktorý predtým nebol možný, identifikovať vzory, ktoré sme predtým nevideli, a testovať hypotézy rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. To znamená objavovať nové liečebné metódy a uvádzať ich na trh rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.“
Spoločnosť OpenAI bude pomáhať spoločnosti Novo Nordisk pri zvyšovaní kvalifikácie jej zamestnancov a zlepšovaní ich znalostí v oblasti umelej inteligencie. V rámci tohto partnerstva sa využijú možnosti spoločnosti OpenAI na zvýšenie efektívnosti vo výrobe, dodávateľskom reťazci, distribúcii a podnikových procesoch. Pilotné programy budú spustené v oblasti výskumu a vývoja, výroby a obchodných činností, pričom k úplnej integrácii dôjde do konca roka 2026.
„Umelá inteligencia mení tvár jednotlivých odvetví a v oblasti biovied môže pomôcť ľuďom žiť lepší a dlhší život,“ povedal Sam Altman, generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI. „Táto spolupráca so spoločnosťou Novo Nordisk jej pomôže urýchliť vedecké objavy, zefektívniť globálne operácie a nanovo definovať budúcnosť starostlivosti o pacientov.“
Tento krok nadväzuje na súčasné iniciatívy spoločnosti Novo Nordisk v oblasti umelej inteligencie, ktoré zahŕňajú spoluprácu s rôznymi technologickými partnermi a výskumnými organizáciami s cieľom vybudovať špičkové kapacity.
Tento tlačový materiál slúži výlučne na informačné účely a nie je určený na reklamu žiadnych produktov vrátane liekov.
Novo Nordisk je popredná globálna zdravotnícka spoločnosť založená v roku 1923 so sídlom v Dánsku. Jej cieľom je prinášať zmeny v boji proti závažným chronickým ochoreniam, pričom nadväzuje na svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti diabetológie. Spoločnosť to dosahuje prostredníctvom vedeckých inovácií, zlepšovania dostupnosti liečby a snahy o prevenciu a v konečnom dôsledku aj vyliečenie ochorení. Novo Nordisk zamestnáva približne 68 800 ľudí v 80 krajinách a svoje produkty uvádza na trh v približne 170 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na stránke novonordisk.com a na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, X, LinkedIn a YouTube.
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.