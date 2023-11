Novo Nordisk dá miliárdy do zvýšenia produkcie lieku na chudnutie

Kodaň 10. novembra (TASR) - Dánsky výrobca liekov Novo Nordisk v piatok oznámil, že v najbližších rokoch investuje viac ako 42 miliárd dánskych korún (5,63 miliardy eur) do zvýšenia produkcie svojho domáceho závodu, aby uspokojil rastúci globálny dopyt po lieku Wegovy na zníženie hmotnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozšírenie závodu v Kalundborgu zvýši kapacitu na výrobu aktívnych farmaceutických prísad (API), ako je semaglutid, čo zase umožní zvýšiť produkciu lieku Wegovy na potlačenie chuti do jedla a lieku na cukrovku Ozempic. Spoločnosť Novo Nordisk v tejto súvislosti uviedla, že všetok semaglutid vyrába v Dánsku.



Investícia Novo Nordisk (podľa Reuters najhodnotnejšej spoločnosti v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie) je najväčšia v dánskom súkromnom sektore, uviedol hovorca spoločnosti.



Časť investície bola zahrnutá do plánu kapitálových výdavkov vo výške 25 miliárd DKK, ktorý bol zverejnený vo februári.



(1 EUR = 7,4584 DKK)