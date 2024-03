Novo Nordisk sa dohodol na kúpe spoločnosti Cardior Pharmaceuticals

Kodaň 25. marca (TASR) - Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk v pondelok oznámila, že sa dohodla na kúpe biotechnologickej spoločnosti Cardior Pharmaceuticals so sídlom v nemeckom Hannoveri za 1,03 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Dohoda je v súlade s cieľom dánskeho koncernu rozšíriť ponuku produktov na liečbu kardiovaskulárnych chorôb.



Novo Nordis je známy predovšetkým liekmi na chudnutie Wegovy a Ozempic a má v úmysle posilniť svoju prítomnosť v oblasti liečby kardiovaskulárnych chorôb.



Pozornosť sa sústreďuje najmä na sľubný liek od spoločnosti Cardior - CDR132L na srdcové zlyhanie, ktorý je v súčasnosti vo fáze klinických testov. Má zastaviť a čiastočne zvrátiť priebeh ochorenia u ľudí so srdcovým zlyhaním, čo potenciálne vedie k dlhodobému zlepšeniu funkcie srdca.



Novo Nordisk plánuje začať druhú fázu štúdie CDR132L u ľudí so srdcovou hypertrofiou, čo je stav, ktorý spôsobuje, že steny srdcového svalu sa stávajú hrubšími a stuhnutými, čo ovplyvňuje schopnosť srdca pumpovať krv.



Uzavretie dohody sa očakáva v 2. štvrťroku 2024. Transakcia zahŕňa platbu vopred a dodatočné platby, ak sa dosiahnu určité vývojové a podnikateľské míľniky, uviedla spoločnosť a dodala, že obchod bude financovať zo svojich rezerv.