Novo Nordisk vymení viac ako polovicu členov predstavenstva
TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Autor TASR
Kodaň 21. októbra (TASR) - Dánsky farmaceutický gigant Novo Nordisk, ktorý nedávno vymenil generálneho riaditeľa a prepustil 9000 zamestnancov, v utorok oznámil, že zvolá mimoriadne valné zhromaždenie a vymení viac ako polovicu členov v predstavenstve vrátane jeho predsedu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Mimoriadne valné zhromaždenie, naplánované na 14. novembra, nasleduje po spore o stratégiu medzi predstavenstvom a majoritným akcionárom, Nadáciou Novo Nordisk.
Po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, „predstavenstvo dospelo k záveru, že je v najlepšom záujme spoločnosti a jej akcionárov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na voľbu nových členov predstavenstva s cieľom objasniť budúce smerovanie spoločnosti Novo Nordisk,“ uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva Helge Lund.
Nadácia dodala, že navrhne Larsa Rebiena Sorensena, bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti a súčasného predsedu Nadácie, ako dočasného predsedu predstavenstva spoločnosti na dva až tri roky.
Novo Nordisk v máji odvolal generálneho riaditeľa Larsa Fruergaarda Jorgensena. Dôvodom boli obavy zo straty výhod, ktoré firme prinieslo prvenstvo na vysoko konkurenčnom trhu s liekmi na obezitu. Jeho nástupca začal s reštrukturalizáciou vrátane zrušenia 9000 pracovných miest.
„Vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie, v ktorom Novo Nordisk pôsobí, sa domnievame, že je v najlepšom záujme spoločnosti a jej akcionárov, aby sa čo najskôr vykonala obnova predstavenstva, a nie aby sa čakalo do výročného valného zhromaždenia v marci budúceho roka,“ uviedol Sorensen vo vyhlásení.
