Novo Nordisk zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku aj tržieb

Kodaň 2. novembra (TASR) - Dánsky výrobca liekov Novo Nordisk vo štvrtok oznámil, že v 3. štvrťroku zaznamenal nárast zisku aj tržieb vďaka dopytu po jeho po lieku Wegovy na potlačenie chuti do jedla a lieku na cukrovku Ozempic. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Čistý zisk Novo Nordisk v uplynulom štvrťroku vzrástol o 56 % na 22,5 miliardy dánskych korún (3 miliardy eur), vďaka obzvlášť silnému dopytu po jeho liekoch v Spojených štátoch.



Tržby Novo Nordisk za tri mesiace do konca septembra 2023 stúpli o 29 % na 58,7 miliardy DKK. Tržby z predaja Wegovy pritom dosiahli 9,6 miliardy DKK.



Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrástol o jednu tretinu na 26,9 miliardy DKK.



Novo Nordisk očakáva, že jeho tržby sa za celý rok zvýšia o 32 % až 38 %.



Spoločnosť vo svojej správe o zisku za uplynulý štvrťrok tiež uviedla, že v septembri a októbri predložila úradom v USA a v Európskej únii žiadosti o schválenie používania Wegovy na zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod po výsledkoch veľkej štúdie zverejnenej v auguste. Tá ukázala, že Wegovy má jasný kardiovaskulárny prínos, čím sa posilnili nádeje dánskej spoločnosti, že jej liek prestane mať "imidž" prostriedku na zníženie hmotnosti a úpravu životného štýlu.



Americký úrad pre potraviny a liečivá udelil posúdeniu žiadosti prioritu, povedal Novo Nordisk.



Spoločnosť má však stále problémy držať krok s rastúcim dopytom po lieku Wegovy a od mája obmedzuje počet pacientov v USA, ktorí ho môžu získať.



V auguste Novo Nordisk uviedol, že problémy s dodávkami Wegovy sa s najväčšou pravdepodobnosťou predĺžia do roku 2024.



Akcie Novo Nordisk, druhej najhodnotnejšej európskej spoločnosti kótovanej na burze, po LVMH, tento rok prudko vzrástli vďaka obrovskému dopytu po liekoch Wegovy a Ozempic. Po zvýšení celoročnej prognózy tržieb v polovici októbra dosiahla cena akcie svoje historické maximum 742 DKK. V súčasnosti je to necelých 688 DKK.



(1 EUR = 7,4644 DKK)