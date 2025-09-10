< sekcia Ekonomika
Novo Nordisk zruší 9000 pracovných miest v rámci reštrukturalizácie
Farmaceutický gigant už v auguste informoval, že zmrazil prijímanie zamestnancov na celom svete v prípade pracovných pozícií, ktoré nie sú pre podnikanie kritické.
Autor TASR
Kodaň 10. septembra (TASR) - Dánsky farmaceutický gigant Novo Nordisk, výrobca liekov Ozempic a Wegovy, v stredu oznámil, že v rámci reštrukturalizácie zruší 9000 pracovných miest s cieľom ušetriť ročne 8 miliárd dánskych korún (1,07 miliardy eur). Spoločnosť čelí rastúcemu tlaku zo strany hlavného amerického konkurenta Eli Lilly. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Cieľom transformácie Novo Nordisk je zjednodušiť organizáciu, zlepšiť rýchlosť rozhodovania a presmerovať zdroje smerom k rastovým príležitostiam v oblasti cukrovky a obezity, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Farmaceutický gigant už v auguste informoval, že zmrazil prijímanie zamestnancov na celom svete v prípade pracovných pozícií, ktoré nie sú pre podnikanie kritické. Spoločnosť, ktorá má v súčasnosti 78.400 pracovníkov na celom svete, plánuje zrušiť približne 5000 pracovných miest v domovskom Dánsku.
„Naše trhy sa vyvíjajú, najmä v oblasti obezity, keďže sa stali konkurencieschopnejšími a orientovanými na spotrebiteľa. Naša spoločnosť sa musí tiež vyvíjať,“ uviedol vo vyhlásení novovymenovaný generálny riaditeľ Mike Doustdar.
„To znamená vštepovať kultúru založenú na výkonnosti, ešte efektívnejšie využívať naše zdroje a uprednostňovať investície tam, kde budú mať najväčší vplyv - do našich popredných terapeutických oblastí,“ dodal.
Novo Nordisk, ktorý sa v minulom roku vďaka prudko rastúcemu predaju lieku Wegovy stal najhodnotnejšou spoločnosťou v Európe s hodnotou 650 miliárd USD (553,47 miliardy eur), čelí kľúčovému momentu, keďže jeho liek stráca podiel na trhu a rast predaja sa spomalil, najmä v USA.
Varoval preto pred slabším rastom v tomto roku, čiastočne preto, že pre nedostatok lieku Wegovy bolo povolené vyrábať jeho napodobeniny na základe rovnakých zložiek.
Investori v júli znížili trhovú hodnotu farmaceutickej spoločnosti o 70 miliárd USD po tom, čo Novo Nordisk vydala varovanie pred slabším ziskom a za nového generálneho riaditeľa vymenovala veterána spoločnosti Doustdara.
(1 EUR = 7,4663 DKK; 1 EUR = 1,1744 USD)
