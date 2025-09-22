< sekcia Ekonomika
Novobanskú tržnicu prerobili na moderný kultúrno-spoločenský areál
Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 246.600 eur z Programu Slovensko.
Autor TASR
Nová Baňa 22. septembra (TASR) - V Novej Bani prerobili vďaka eurofondom priestory tržnice na moderný a funkčný kultúrno-spoločenský areál, ktorý je navyše aj ekologický. Realizovali tu totiž vodozádržné opatrenia, vďaka ktorým budú dažďovú vodu využívať na zavlažovanie výsadby zelene. Ako informovala Lenka Šubová z novobanského mestského úradu, v rámci projektu vybudovali v areáli systém na zachytávanie dažďovej vody do akumulačnej nádrže vrátane vodopriepustnej zámkovej dlažby v celom priestore.
Zachytenú vodu tak budú využívať na závlahu zelene - okrasných stromov, zelenej steny a extenzívnej zelenej strechy v areáli. „Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia pódia s vybudovaním bezbariérového vstupu, čím sa nový priestor stáva prístupným a využiteľným i pre imobilných obyvateľov a návštevníkov mesta,“ podotkla Šubová s tým, že projekt priniesol mestu ekologické riešenia, ktoré podporujú udržateľnosť a zároveň poskytujú kvalitné prostredie pre komunitný a spoločenský život.
Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 246.600 eur z Programu Slovensko. Prvýkrát privítal návštevníkov počas novobanského jarmoku, ktorý sa v meste konal uplynulý víkend.
Zachytenú vodu tak budú využívať na závlahu zelene - okrasných stromov, zelenej steny a extenzívnej zelenej strechy v areáli. „Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia pódia s vybudovaním bezbariérového vstupu, čím sa nový priestor stáva prístupným a využiteľným i pre imobilných obyvateľov a návštevníkov mesta,“ podotkla Šubová s tým, že projekt priniesol mestu ekologické riešenia, ktoré podporujú udržateľnosť a zároveň poskytujú kvalitné prostredie pre komunitný a spoločenský život.
Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 246.600 eur z Programu Slovensko. Prvýkrát privítal návštevníkov počas novobanského jarmoku, ktorý sa v meste konal uplynulý víkend.