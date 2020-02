Novobanský Knauf dosiahol vlani historicky tretí najvyšší objem výroby

Nová Baňa 13. februára (TASR) - Novobanský závod Knauf Insulation, výrobca minerálnych izolácií, dosiahol vlani historicky tretí najvyšší objem výroby, tesne pod 100.000 ton tepelnoizolačných produktov.



„Tak, ako väčšina firiem v dnešnej dobe, aj my si veľmi dobre uvedomujeme, že úspešná firma dnes nemôže zotrvávať v zaužívaných koľajach a musí držať krok s dobou. Preto pokračujeme v inováciách a ekologických opatreniach,“ uviedol riaditeľ závodu Marián Tkáč.



Na trhy uviedli nové výrobky zo svojho portfólia, ako sú tepelné izolácie pre prevetrávané fasády a skúšajú nové inovatívne riešenia aj pre škandinávske trhy. Závod vyrába izolácie nielen pre slovenský trh, ale vyváža aj do okolitých krajín - do Českej republiky, Poľska, pobaltských krajín, Maďarska či Rakúska.



Skupina Knauf Insulation otvorila nový výrobný závod vo Francúzsku s kapacitou výroby 130.000 ton. Na spúšťaní výroby v tomto závode sa zúčastnilo aj 14 odborníkov z novobanského závodu, ktorí pomáhali nastaviť procesy výroby.



Podľa Tkáča bol rok 2019 v závode úspešný aj z hľadiska nárastu miezd, ktorý bol sedempercentný. V závode sa tiež zameriavajú na vylepšovanie procesov a operácií zavádzaním automatizácie. Aby sa vytvoril priestor pre budúce investície, kompletne zrekonštruovali výrobnú halu, o ktorej následné využitie súťaží viacej projektov. V rámci závodu pracujú aj na ekologických technológiách a úsporách. V lete bola do prevádzky uvedená CNG stanica, v závode úplne prestali používať naftu. Finalizuje sa aj odsírenie spalín na oboch výrobných linkách.



Spoločnosť Knauf Insulation pôsobí vo viac ako 35 krajinách sveta, má viac ako 37 výrobných závodov a približne 5500 zamestnancov. Na Slovensku má spoločnosť výrobný závod v Novej Bani, ktorý vyrába produkty z minerálnej vlny.