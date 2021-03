Novobanský závod Knauf Insulation zvláda pandémiu bez obmedzení výroby

Nová Baňa 17. marca (TASR) – Výrobca minerálnych izolácií Knauf Insulation v Novej Bani dokázal od začiatku pandémie nového koronavírusu udržať výrobu bez obmedzení. Spoločnosť do ochrany zdravia zamestnancov investovala za posledné mesiace desiatky tisíc eur a prijala i opatrenia nad rámec štátnych nariadení. TASR o tom v mene spoločnosti informovala Martina Dianová.



Novobanský Knauf Insulation nemusel počas celého obdobia pandémie obmedzovať výrobu a svojim zákazníkom dokázal dodať všetky zákazky. Pandemická situácia neovplyvnila ani stav zamestnancov, ich počet sa dokonca zvýšil o štyroch na aktuálnych 270. Výrobu neovplyvnilo ani ochorenie COVID-19, ktoré sa za uplynulých 12 mesiacov vyskytlo u 62 zamestnancov.



Riaditeľ podniku Marián Tkáč nevidí pre plošné zatváranie podnikov dôvod a tvrdí, že takýto krok by neviedol k zásadnému zníženiu rizika prenosu vírusu. V súvislosti s aktuálne platnými nariadeniami pracuje v Knauf Insulation z domu približne 30 pracovníkov, väčšine zamestnancov však túto formu práce neumožňuje charakter výrobnej prevádzky.



„Ako jedna zo zdravých korporátnych firiem sme vytvorili nadštandardné pracovné podmienky. Na ich vytvorenie boli investované desiatky tisíc eur a prevyšujú štátom nastavené požiadavky. Prísne bezpečnostné opatrenia v kombinácii s pravidelným testovaním zamestnancov docielili, že v závode bolo často bezpečnejšie prostredie ako doma,“ uviedol Tkáč.



V novobanskom podniku pandemickú situáciu organizuje od marca krízový štáb, okrem denného čistenia priestorov a pravidelnej celoplošnej dezinfekcie, spoločnosť už od vypuknutia pandémie zabezpečila svojim zamestnancom potrebné ochranné pomôcky a vitamíny. S príchodom druhej vlny pandémie bola nainštalovaná nútená ventilácia vzduchu a v zdieľaných priestoroch pribudli i germicídne žiariče. V záujme podpory mentálneho zdravia zamestnancov podnik zaviedol aj bezplatnú krízovú linku, ktorú prevádzkuje externá spoločnosť s odborníkmi z rôznych oblastí.



„Od 24. novembra 2020 zabezpečujeme na vlastné náklady testovanie zamestnancov antigénovými testami v priestoroch závodu v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Od začiatku februára 2021 testujeme aj dodávateľov na vstupe do podniku, od tohto dátumu nám poskytuje testy štát a prispieva nám na otestované osoby,“ doplnil Tkáč.



Novobanský podnik Knauf Insulation je jediným slovenským výrobcom minerálnych izolácií, pri výrobe využíva čadičový kameň. Spoločnosť Knauf Insulation pôsobí vo viac ako 35 krajinách sveta, má viac ako 37 výrobných závodov a približne 5500 zamestnancov.