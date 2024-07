Novodubnická fabrika rozšírila výrobné priestory

Nová Dubnica 29. júla (TASR) - Novodubnický EVPÚ rozšíril svoje výrobné priestory v Dubnici nad Váhom. Elektrotechnický výskumný a projektový ústav tam presúva svoju strojársku výrobu, ktorá bude slúžiť pre potreby zákaziek v obrannom a civilnom priemysle. TASR o tom v pondelok informovala marketingová špecialistka spoločnosti Vladimíra Hálová.



Spoločnosť pristúpila k rekonštrukcii nevyužívanej haly v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom, do jej obnovy investovala stovky tisíc eur. Kompletne prerobené priestory otvorila koncom minulého týždňa.



Generálny riaditeľ firmy Michal Pavlík priblížil, že motiváciou spoločnosti k urýchleniu rekonštrukcie nových priestorov bolo zvyšovanie objemu výroby. "Vďaka tomu dokážeme držať krok so stúpajúcim dopytom po našich výrobkoch a službách. Nehovoriac o lepšej efektivite práce a zvýšení pracovného komfortu našich zamestnancov," skonštatoval Pavlík.



Novú halu postupne podľa neho firma vybavuje špičkovými technológiami, ktoré okrem vyššej efektivity prinesú aj zníženie environmentálneho dopadu výroby.



"Firma počas niekoľkých mesiacov prijala desiatky nových zamestnancov, a to aj z dôvodu rozširovania svojich výrobných kapacít. V posledných mesiacoch začala s viacerými projektmi s nadnárodnými firmami," spomenula Hálová.



S britsko-švédskym koncernom BAE Systems Hägglunds podľa nej spoločnosť spolupracuje na výrobe bojového vozidla CV90 pre Ministerstvo obrany SR, v spolupráci s izraelskou spoločnosťou ELTA Systems Ltd modernizovala svoju diaľkovo ovládanú bojovú vežu TURRA 30. Súčasne realizuje množstvo zákaziek pre dlhodobých partnerov z obranného aj civilného priemyslu.



EVPÚ je elektrotechnický výskumný a projektový ústav, ktorý už 55 rokov pôsobí v Novej Dubnici. Špecializuje sa na výrobu, výskum, vývoj, servis a obchod v oblasti elektrokomponentov pre dopravu, mechatronické systémy, prúdové zdroje a systémy obranného priemyslu. V súčasnosti zamestnáva približne 250 ľudí.



K tradičnej výrobnej náplni spoločnosti patrí produkcia výkonových elektrických systémov pre železničné vagóny, vozidlá mestských koľajových dráh a osobné vozne. V energetike sú to vysoko presné prúdové zdroje. V oblasti obrany a bezpečnosti sú jej nosnými produktmi diaľkovo ovládané bojové veže TURRA 30, zbraňová stanica Gladius a polovodičový frekvenčný menič. Spoločnosť vo svojich priestoroch prevádzkuje aj skúšobníctvo a certifikáciu pre vlastné potreby, ako aj externých zákazníkov.