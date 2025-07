Novogal otvoril novú veľkofarmu na výkrm kurčiat v Semerove

Semerovo 28. júla (TASR) - Spoločnosť Novogal Dvory nad Žitavou otvorila novú veľkofarmu na výkrm kurčiat v Semerove v okrese Nové Zámky. V poradí siedma farma spoločnosti sa zaoberá výrobou brojlerového mäsa. V každej zo štyroch hál sa nachádza 19.000 kusov kurčiat, ktoré po 38 dňoch dosiahnu porážkovú váhu zhruba 2,10 až 2,20 kilogramu. Turnusy sa vymenia šesťkrát do roka. Spoločnosť tak ročne vyprodukuje zhruba 480.000 kusov kurčiat, čo predstavuje asi 1200 ton produkcie živej jatočnej hydiny, informoval riaditeľ Novogalu Ladislav Birčák.



Kuracie mäso je určené na slovenský trh. Podľa riaditeľa Únie hydinárov Slovenska Daniela Molnára otvorenie nového chovu výrazne prispeje k produkcii hydinového mäsa na Slovensku a k zvýšeniu sebestačnosti. „Produkcia zhruba 1200 ton živej jatočnej hydiny znamená približne 1000 ton hydinového mäsa. V súčasnosti na Slovensku produkujeme 80.000 ton hydinového mäsa a v tejto komodite sme sebestační na 41 percent. Táto sebestačnosť sa môže otvorením nového veľkochovu zvýšiť o pár percent,“ povedal Molnár.



Produkcia sa môže dostať do obchodnej siete, ale aj do stravovacích zariadení, kde je podľa Molnára podiel slovenského kuracieho mäsa veľmi nízky. „V školskom stravovaní sa to pohybuje okolo 10 percent a v prípade reštaurácií je to ešte menej, okolo päť percent,“ povedal Molnár. Práve v školskom stravovaní vidí priestor na zvyšovanie podielu slovenského mäsa, ktoré by mohlo nahradiť mäso pochádzajúce z tretích krajín, ktoré nemusia plniť normy Európskej únie. Problém v obchodnej sieti vidí v tom, že spotrebitelia primárne tvrdia, že hľadajú slovenské hydinové mäso, no v realite rozhoduje pri nákupe najmä cena.



Výrobnú halu v Semerove má spoločnosť Novogal zatiaľ v prenájme. V minulosti slúžila na chov kurčiat, no už niekoľko rokov bola nevyužitá a chátrala. Birčák potvrdil, že Novogal bude mať v budúcnosti záujem ju odkúpiť a zrekonštruovať. „Zatiaľ sme urobili len najnevyhnutnejšie opravy, aby nám netiekla strecha a fungovala technológia,“ skonštatoval.



Jedným z dôvodov, prečo sa Novogal rozhodol rozšíriť chov, sú voľné kapacity na výrobu kŕmnych zmesí. „Po dažďoch tá pšenica nemusí byť vždy potravinárskou a kŕmne obilie v súčasnosti nemá vysokú cenu, preto sa snažíme spotrebovať vlastné krmivo, vlastnú pšenicu, jačmeň, sóju, kukuricu. V regióne si vyrábame kŕmne zmesi sami, zamestnávame zamestnancov z tohto okresu, čiže vyrábame zaručene stopercentné slovenské kuracie mäso,“ zhodnotil Birčák.



Riaditeľ spoločnosti P.G. Trade Komárno Richard Jokel potvrdil, že výrobca krmív spracováva výlučne obilniny vyprodukované v regióne. „Ročne je to približne 12.000 ton kŕmnej pšenice, 12.000 ton kŕmnej kukurice, 2000 ton kŕmneho jačmeňa,“ povedal. Podľa neho je v poslednom období problém dopestovať potravinársku pšenicu alebo sladovnícky jačmeň vplyvom nevhodného počasia, urodí sa však kvalitné kŕmne obilie. „Máme snahu toto kŕmne obilie spotrebovať v našom regióne, umiestniť ho v rámci našich alebo blízkych fariem a fariem pôsobiacich v regióne. Vytvoríme pridanú hodnotu a vyprodukujeme kvalitné domáce potraviny,“ povedal Jokel.