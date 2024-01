Novoročné predsavzatia môžu priniesť aj finančné benefity

Bratislava 3. januára (TASR) - Výsledkom novoročných predsavzatí nemusí byť len zdravší život a štíhlejšia postava. Zmena životného štýlu môže byť zaujímavá aj z finančného hľadiska. Menej cigariet, alkoholu, či najazdených kilometrov totiž môže viesť k dlhodobým úsporám. "Ak ušetrené peniaze neminiete na spotrebu, ale investujete ich, z dlhodobého hľadiska môžete získať desaťtisíce eur," zdôraznil investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.



Napríklad človek, ktorý najazdí denne 8 kilometrov na bicykli namiesto auta, môže ušetriť každý deň asi 70 centov. Mesačne ide o približne 20 eur. "Ak by si ich nádejný cyklista odkladal a investoval 10 rokov, na konci by mal takmer 4000 eur. Za to už môže ísť s celou rodinou na dovolenku k moru," vyčíslil analytik.



Ešte zaujímavejšie podľa neho môže byť, ak niekto obmedzí pitie alkoholu a každý deň tak ušetrí 2 eurá, ktoré by minul napríklad na čapované pivo. To je mesačne 60 eur a po 10 rokoch ich investovania by takto človek získal viac ako 10.000 eur.



Aj vzhľadom na avizované ďalšie zdražovanie cigariet sú ešte vyššie možné úspory pri fajčiaroch. Jedna krabička denne môže vyjsť na 5 eur, čo je mesačne približne 150 eur. "Ak by ich nádejný nefajčiar každý mesiac investoval, po 10 rokoch by mal k dispozícii približne 26.000 eur, za čo by si už mohol kúpiť napríklad nové auto," priblížil analytik.



Pripomenul, že z dôvodu očakávaného demografického vývoja bude v budúcnosti náročné zabezpečiť dnešným mladým ľuďom dôstojné dôchodky. Na odchod do penzie je preto potrebné myslieť už v predstihu, ideálne niekoľko dekád vopred.



"Nevieme, čo bude o 30 rokov s prvým či s druhým pilierom. Každý človek si však vie prakticky kedykoľvek založiť svoj vlastný dôchodkový pilier, ktorý mu nikto nevezme a na ktorý sa bude môcť spoľahnúť. Stačí si vybrať vhodný investičný nástroj a začať si každý mesiac odkladať časť výplaty. Odporúčam začať hoci aj malou sumou. Vždy je to lepšie ako nič a časom je možné mesačnú plátku zvýšiť o ľubovoľnú sumu," vysvetlil Burda.



Podčiarkol, že čím skôr začne človek s investovaním, tým lepšie výsledky dosiahne. Najsilnejšou zbraňou mladého investora je totiž čas. "Ak máte pred sebou ešte niekoľko desaťročí do dôchodku, aj z malých súm sa dá nasporiť na slušný dôchodok. Nejde len o to, že si odkladáte peniaze dlhší čas, ale v prospech mladého človeka hrá aj fenomén zloženého úročenia," zdôraznil analytik. Postupne sa totiž zhodnotia nielen peniaze, ktoré na investičný účet človek pošle, ale aj tie, ktoré tam pribúdajú ako výnos z investovania. Čím dlhšie investovanie trvá, tým je efekt zloženého úročenia väčší.