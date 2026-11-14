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Novota: Letisko Bratislava pripravuje rozšírenie stojísk pre lietadlá
Letisko zvažuje v neschengenskom priestore odstrániť tzv. domčeky pred nástupom na palubu lietadla.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave je v ďalšom zvyšovaní počtu cestujúcich limitované obslužnými plochami pre lietadlá, a preto pripravuje výstavbu nových stojísk. „Bez toho, že nevieme prijať nové bázované lietadlá, nevieme rásť. Prvý krok bude rozšírenie parkovacích miest pre lietadlá,“ informoval generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Dvaja hlavní nízkonákladoví dopravcovia na letisku - Wizz Air a Ryanair - majú na ňom umiestnené po štyri lietadlá, ktoré odtiaľ zabezpečujú prevádzku liniek. Pokiaľ by chceli pridať ďalšie lietadlo, letisko s tým nemá problém. V budúcnosti však nepredpokladá len navýšenie o jedno lietadlo.
„Ak by sme chceli skočiť na kapacitu sedem miliónov cestujúcich, potrebujeme mať bázované plus štyri lietadlá. Štyri lietadlá robia plus dva milióny cestujúcich. V strednodobom hľadisku sa bavíme o tom, že ak to má rásť v priebehu dvoch až piatich rokov, potrebujeme ďalšie štyri stojiská, aby sme sa vedeli odlepiť z hranice 4,5 až päť miliónov na šesť miliónov cestujúcich za rok,“ uviedol Novota.
Bratislavské letisko za desať mesiacov tohto roka vybavilo viac ako štyri milióny pasažierov. Pôvodná päťmiliónová hranica cestujúcich ročne už nie je limitom po úpravách na zvýšenie priepustnosti cez detekčnú kontrolu. V júli a auguste letisko vybavilo viac ako 600.000 cestujúcich, v júni a septembri pol milióna. Na najbližšiu sezónu podľa šéfa letiska už nemajú problém s kapacitou terminálu.
„Momentálne už nie sme limitovaní ani prietokom cez detekčnú kontrolu z dôvodu, že boli pridané a sú funkčné ďalšie dve priechodné brány. Kapacita je zvýšená z dvoch na štyri brány. Rozšírili sme kapacitu pre Policajný zbor, ktorý robí pasové kontroly. Ide sa ešte rozšíriť pri príletoch - pribudne jedno pracovisko v časti, kde cestujúci prilietajú,“ priblížil Novota.
Letisko zvažuje v neschengenskom priestore odstrániť tzv. domčeky pred nástupom na palubu lietadla. „Na moderných letiskách to už nebýva, je to väčšinou tak, že sedíte v priestore a pokiaľ je boarding (nástup na palubu), iba sa vytvorí zóna, kadiaľ prejdete. Už vás nenútime natlačiť do priestoru, kde čakáte na boarding. Toto testujeme, ako to využiť, aby priepustnosť terminálu bola komfortnejšia,“ dodal Novota.
Dvaja hlavní nízkonákladoví dopravcovia na letisku - Wizz Air a Ryanair - majú na ňom umiestnené po štyri lietadlá, ktoré odtiaľ zabezpečujú prevádzku liniek. Pokiaľ by chceli pridať ďalšie lietadlo, letisko s tým nemá problém. V budúcnosti však nepredpokladá len navýšenie o jedno lietadlo.
„Ak by sme chceli skočiť na kapacitu sedem miliónov cestujúcich, potrebujeme mať bázované plus štyri lietadlá. Štyri lietadlá robia plus dva milióny cestujúcich. V strednodobom hľadisku sa bavíme o tom, že ak to má rásť v priebehu dvoch až piatich rokov, potrebujeme ďalšie štyri stojiská, aby sme sa vedeli odlepiť z hranice 4,5 až päť miliónov na šesť miliónov cestujúcich za rok,“ uviedol Novota.
Bratislavské letisko za desať mesiacov tohto roka vybavilo viac ako štyri milióny pasažierov. Pôvodná päťmiliónová hranica cestujúcich ročne už nie je limitom po úpravách na zvýšenie priepustnosti cez detekčnú kontrolu. V júli a auguste letisko vybavilo viac ako 600.000 cestujúcich, v júni a septembri pol milióna. Na najbližšiu sezónu podľa šéfa letiska už nemajú problém s kapacitou terminálu.
„Momentálne už nie sme limitovaní ani prietokom cez detekčnú kontrolu z dôvodu, že boli pridané a sú funkčné ďalšie dve priechodné brány. Kapacita je zvýšená z dvoch na štyri brány. Rozšírili sme kapacitu pre Policajný zbor, ktorý robí pasové kontroly. Ide sa ešte rozšíriť pri príletoch - pribudne jedno pracovisko v časti, kde cestujúci prilietajú,“ priblížil Novota.
Letisko zvažuje v neschengenskom priestore odstrániť tzv. domčeky pred nástupom na palubu lietadla. „Na moderných letiskách to už nebýva, je to väčšinou tak, že sedíte v priestore a pokiaľ je boarding (nástup na palubu), iba sa vytvorí zóna, kadiaľ prejdete. Už vás nenútime natlačiť do priestoru, kde čakáte na boarding. Toto testujeme, ako to využiť, aby priepustnosť terminálu bola komfortnejšia,“ dodal Novota.