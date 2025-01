Novou generálnou tajomníčkou AFISP je Miriam Čizmazia

Bratislava 10. januára (TASR) - Novou generálnou tajomníčkou Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) sa od januára tohto roka stala Miriam Čizmazia. Na poste strieda Darinu Huttovú, ktorá odchádza do dôchodku. Informovali o tom v piatok mediálni zástupcovia asociácie.



"Za uplynulých 30 rokov vnímam ako najväčšiu výzvu na finančnom trhu narastajúcu reguláciu, ktorá má zásadný vplyv aj na činnosť finančných sprostredkovateľov a poradcov a kladie na nich čoraz vyššie nároky. Mnohí zmenili a menia obchodné modely, využívajú digitálne technológie a zavádzajú sofistikovanejšie riadenie svojich spoločností a súvisiacich rizík. Existujú však hodnoty, ktoré zostávajú v tejto profesii hlboké a podstatné, a to dôvera, vzťahy, kontinuálna práca na osobnom rozvoji," zhodnotila nová generálna tajomníčka AFISP.



Jej ambíciou je čo najlepšie obhajovať záujmy členov asociácie a prezentovať ich voči tretím stranám, vrátane klientov. Zahŕňa to aj sledovanie regulácie a legislatívy, podieľanie sa na jej skvalitňovaní, pripomienkovaní a koordinácii s príslušnými inštitúciami. Za veľmi dôležitú považuje partnerskú spoluprácu s Národnou bankou Slovenska (NBS), Ministerstvom financií (MF) SR, Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO) a ďalšími dôležitými inštitúciami na finančnom trhu.



Miriam Čizmazia je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na poistnom trhu pôsobí od roku 1995 a participovala na budovaní troch poisťovacích spoločností - Prvej americko-slovenskej poisťovni, Vzájomnej životnej poisťovni a ERGO poisťovni, ktorú viedla ako generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva. V roku 2020 prešla do oblasti poradenstva a zastrešovala služby pre poistný trh na Slovensku v spoločnosti Deloitte.