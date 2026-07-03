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Novou riaditeľkou Závodiska je Silvia Vela Csomorová
K personálnej zmene prišlo na základe výsledkov výberového konania
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) vymenoval za novú riaditeľku štátneho podniku Závodisko Silviu Velu Csomorovú s účinnosťou od 3. júla. Nadväzuje tak na kroky smerujúce k posilneniu stability a efektívneho riadenia podniku, informovalo v piatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
K personálnej zmene prišlo na základe výsledkov výberového konania, v rámci ktorého bola kandidátka vyhodnotená ako najvhodnejšia na výkon tejto funkcie. Výberová komisia pri svojom rozhodovaní zohľadnila jej odborné predpoklady, manažérske skúsenosti a koncepciu ďalšieho rozvoja štátneho podniku.
„Novej riaditeľke prajem veľa úspechov pri výkone jej funkcie. Som presvedčený, že svojimi skúsenosťami prispeje k ďalšiemu rozvoju Závodiska, k posilneniu jeho stability a napĺňaniu strategických cieľov podniku,“ uviedol Takáč.
Novovymenovaná riaditeľka označila svoje menovanie za významný profesijný záväzok. „Vážim si prejavenú dôveru a funkciu prijímam s plnou zodpovednosťou. Mojou prioritou bude nadviazať na to, čo sa v podniku osvedčilo, zároveň vytvárať priestor na ďalší rozvoj, zefektívňovanie procesov a moderné riadenie, ktoré prispeje k stabilnému fungovaniu Závodiska,“ povedala Vela Csomorová.
Ministerstvo považuje personálnu zmenu vo vedení štátneho podniku za dôležitý krok k zabezpečeniu kontinuity riadenia, efektívnemu fungovaniu organizácie a napĺňaniu jej dlhodobých rozvojových cieľov.
K personálnej zmene prišlo na základe výsledkov výberového konania, v rámci ktorého bola kandidátka vyhodnotená ako najvhodnejšia na výkon tejto funkcie. Výberová komisia pri svojom rozhodovaní zohľadnila jej odborné predpoklady, manažérske skúsenosti a koncepciu ďalšieho rozvoja štátneho podniku.
„Novej riaditeľke prajem veľa úspechov pri výkone jej funkcie. Som presvedčený, že svojimi skúsenosťami prispeje k ďalšiemu rozvoju Závodiska, k posilneniu jeho stability a napĺňaniu strategických cieľov podniku,“ uviedol Takáč.
Novovymenovaná riaditeľka označila svoje menovanie za významný profesijný záväzok. „Vážim si prejavenú dôveru a funkciu prijímam s plnou zodpovednosťou. Mojou prioritou bude nadviazať na to, čo sa v podniku osvedčilo, zároveň vytvárať priestor na ďalší rozvoj, zefektívňovanie procesov a moderné riadenie, ktoré prispeje k stabilnému fungovaniu Závodiska,“ povedala Vela Csomorová.
Ministerstvo považuje personálnu zmenu vo vedení štátneho podniku za dôležitý krok k zabezpečeniu kontinuity riadenia, efektívnemu fungovaniu organizácie a napĺňaniu jej dlhodobých rozvojových cieľov.