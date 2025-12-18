< sekcia Ekonomika
Novou šéfkou BP bude americká manažérka Meg O'Neillová
Súčasný šéf BP Murray Auchincloss odstúpil po necelých dvoch rokoch vo funkcii.
Londýn 18. decembra (TASR) - Novou generálnou riaditeľkou britskej energetickej spoločnosť BP sa stane americká manažérka Meg O'Neillová, ktorá sa tak stane prvou ženou na čele jednej z piatich najväčších ropných spoločností na svete. Súčasný šéf BP Murray Auchincloss odstúpil po necelých dvoch rokoch vo funkcii. O'Neillová nastúpi 1. apríla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Auchincloss zostane vo firme na poste poradcu do decembra budúceho roka, aby pomohol s hladkým prevzatím vedenia. Do príchodu O'Neillovej bude dočasnou generálnou riaditeľkou terajšia výkonná viceprezidentka pre zásobovanie, obchod a prepravu Carol Howleová. Náhly odchod Auchinclossa nasleduje po vymenovaní Alberta Manifolda za nového predsedu predstavenstva BP v júli tohto roka.
O'Neillová od apríla 2021 vedie austrálsku ropnú a plynárenskú spoločnosť Woodside Energy. Predtým 23 rokov pracovala v spoločnosti ExxonMobil na rôznych vedúcich pozíciách. Manifold uviedol, že jej vymenovanie pomôže urýchliť plány na dosiahnutie „väčšej ziskovosti“. O'Neillovej „preukázané výsledky v oblasti transformácie, rastu a disciplinovanej alokácie kapitálu z nej robia tú správnu líderku pre BP,“ dodal.
