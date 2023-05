Novou šéfkou Twitteru sa stane Linda Yaccarinová

San Francisco 12. mája (TASR) - Novou výkonnou riaditeľkou Twitteru sa stane bývalá šéfka NBCUniversal pre reklamu Linda Yaccarinová, uviedol jeho majiteľ Elon Musk. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"S radosťou vítam Lindu Yaccarinovú ako novú generálnu riaditeľku spoločnosti Twitter," uviedol Musk na Twitteri, čím potvrdil predchádzajúce špekulácie. Dodal, že Yaccarinová "sa bude zameriavať predovšetkým na obchodné operácie", zatiaľ čo on sa sústredí na navrhovanie produktov a nové technológie. "Teším sa na spoluprácu s Lindou pri transformácii tejto platformy na X, aplikáciu pre všetko," dodal.



Oznámenie prichádza len deň po tom, ako Musk vo štvrtok (11. 5.) prostredníctvom Twitteru oznámil, že odstúpi z postu šéfa Twitteru a že už vybral svoju nástupkyňu, ktorá funkciu prevezme približne o šesť týždňov.



Yaccarinová nastúpila do spoločnosti NBCUniversal v roku 2011 a neskôr sa stala šéfkou jej globálnych reklamných operácií.



Musk kúpil sociálnu sieť Twitter vlani v októbri za zhruba 44 miliárd dolárov a odvtedy stojí na jej čele. Opakovane však zdôrazňoval, že riaditeľom nezostane natrvalo. V decembri uviedol, že z postu odstúpi, len čo za seba nájde náhradu. Vo februári tohto roka následne avizoval, že nového šéfa chce nájsť "zrejme do konca roka".