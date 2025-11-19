Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novou zástupkyňou štátu v tripartite bude Jana Štilichová

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na tomto poste vystrieda bývalého štátneho tajomníka MCRŠ Martina Krnáča, ktorý bol odvolaný z funkcie zástupcu štátu v HSR 31. októbra 2025.

TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Jana Štilichová bude novou zástupkyňou v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR). V stredu to schválila vláda.

.

