Novou zástupkyňou štátu v tripartite bude Jana Štilichová
Na tomto poste vystrieda bývalého štátneho tajomníka MCRŠ Martina Krnáča, ktorý bol odvolaný z funkcie zástupcu štátu v HSR 31. októbra 2025.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Jana Štilichová bude novou zástupkyňou v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR). V stredu to schválila vláda.
