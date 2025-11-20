< sekcia Ekonomika
Novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna slávnostne otvorili
Stavebné práce na rýchlostnej ceste medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, výstavbu malo na starosti združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia.
Kriváň 20. novembra (TASR) - V obci Kriváň v okrese Detva vo štvrtok predpoludním slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky, symbolickým prestrihnutím pásky otvoril minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) i predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Motoristi budú môcť úsek využívať od neskoršieho popoludnia.
Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Približne deväť kilometrov dlhá rýchlostná cesta je po väčšine vedená nad úrovňou povrchu. Úsek tvorí takmer 6,5 kilometra mostov vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov.
Stavebné práce na rýchlostnej ceste medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, výstavbu malo na starosti združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročie stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Skládka bola až desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025. V uplynulých rokoch sa postupne zvýšila aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Začiatkom jesene sa zmluvná cena pohybovala na úrovni približne 270 miliónov eur.
V súvislosti s otvorením novovybudovaného úseku diaľničiari sprejazdňujú aj nadväzujúci úsek R2 z Mýtnej do Tomášoviec, ktorý bol od polovice augusta uzavretý pre dokončovanie výstavby nového úseku Kriváň - Mýtna. Na trase medzi Bratislavou a Lučencom tak bez diaľničného spojenia ostáva už len južný obchvat Zvolena.
